租客父母代签租约暗藏风险 违规分租恐难举证 业主必读5大自保须知

踏入暑期租赁旺季，租务市场明显转趋活跃。对于放租的业主而言，多一份被动收入自然是好事，但要安心收租亦不容易。有业主曾遇上父母代签租约、再交予大学生子女居住的情况，又或担心单位被暗中分租。就此，《星岛头条》专访中原训练学院院长郭昶，教路业主如何更有效保障自身权益。

父母代签须用子女授权

宿位难求，不少大学生会与同学或朋友合租单位，因此不时出现由父母代签租约的个案，有业主担心一旦租客违约时或引起追讨争议。郭昶指出，若由父母代签，应采用「子女授权」方式，合约上必须填写真正入住子女的姓名，并留下双方的身份证副本。租约内亦须详细列明所有实际住客的资料并限制居住人数，例如指明只准一至三人居住，以免日后出现争拗。

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违规分租难举证

业主另一大忧虑，是租客将单位再分租图利，例如加设上下格床，将3人房分租予6人。郭昶表示，这类情况在法律上极难举证，因为租客大可以朋友留宿过夜，或陪同学通宵读书为借口；若无白纸黑字的收租证据，法庭难以判定为违规分租。为防患未然，业主可在租约内加入严格的访客限制，如规定访客不得逗留超过晚上11时或不准过夜，一旦发现违规即可视为违约。

业主另一大忧虑，是租客将单位再分租图利，例如加设上下格床，将3人房分租予6人。（资料图片）

即使租约列明禁止分租，业主若怀疑租客违规做「二房东」，搜证上往往有一定难度。

即使租约列明禁止分租，业主若怀疑租客违规做「二房东」，搜证上往往有一定难度。郭昶建议，业主可定期留意网上租屋群组或合租平台，检查自己的单位有否被放上网招租。同时，业主可按租约条款要求提前通知上门视察，实地观察大门有否被擅自加装独立锁，或单位内是否出现多名陌生住客。

1.审慎核实租客背景 提防「空壳公司」

若双方就租金达成共识，正式签约前，业主应要求对方提供身份证及粮单，以确保其身份及拥有稳定收入。业主亦可要求租客提供银行月结单，检视过往交租纪录。若依然担心租客有欠债风险，业主可进一步要求对方提供信贷报告，以了解其信贷评分、还款纪录以及是否有官司在身等。

此外，业主应尽量避免租予公司名义的租客，除非对该公司有透彻了解，否则一旦遇上「租霸」并将其「空壳公司」清盘，业主即使被拖欠巨额租金也可能血本无归。

2.出示入息及信贷报告

若双方就租金达成共识，正式签约前，业主应要求对方提供身份证及粮单，以确保其拥有稳定收入。业主亦可要求租客提供银行月结单，检视过往交租纪录。若依然担心租客有欠债风险，业主可进一步要求对方提供信贷报告，以了解其信贷评分、还款纪录以及是否有官司在身等。

3.租楼流程要做足

双方签约时，租客要向业主支付两个月租金作为「按金」，及一个月租金作为「上期」，假如每月租金为1.5万元，租客便需要支付3万（两按）及1.5万元（一上），合共4.5万元。即使对方欠租或失踪，业主也有3个月租金保障自己。特别留意，如果租客以支票形式缴付「两按一上」，要确保正式过数后才交出锁匙，避免租霸开出空头支票再占据单位。

4.租约打厘印方获法律保障

过去有个别业主为省钱而没有为租约打厘印，万一遇上租霸需要控告租客，法庭不会受理未打厘印的租约。业主可透过税务局的「租约印花税计算机」计出实际的厘印费支出，通常由双方各付一半。此外，市场上有保险公司为业主提供出租物业保险，涵盖追讨租金、法律费用及损毁修复费用，但通常要求租期达1年以上、已打厘印及收取两个月按金，业主签约时可参考相关条件以增添保障。

5.租后管理重于沟通

虽然合约条款能提供基本保障，但郭昶强调租后管理最重要的是沟通，而非单单依赖死板条款。他表示，业主应与租客保持友善关系，避免产生对立而导致物业被恶意破坏。尤其是面对愿意支付较高租金，或一次过预缴一年租金的大学生，业主更不应过度猜忌，宜抱持和气生财的心态处理租务。

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