屋苑连录投资客承接 Imperial Kennedy1550万沽

住宅租金趋势向上，吸引投资客入市转趋积极。中原分行副分区营业经理吴炳朝表示，坚尼地城Imperial Kennedy高层A室，面积622方呎，最新连租约以1550万成交，呎价约24920元，属于市价水平。

吴炳朝又表示，新买家为内地投资客，看好屋苑邻近大学及中上环商业区，遂决定购入作收租之用，按单位月租3万计算，租金回报率约2.3厘。据了解，原业主于2013年以1521万购入单位，持货13年转售，帐面获利29万，期内单位升值约2%。

薄扶林道63 Pokfulam连租约730万沽

美联分行营业经理杨子翘表示，薄扶林道63 Pokfulam 1座中层A室，面积305方呎，1房间隔，新近连租约以730万易手，呎价约23934元，属市价成交，按单位月租约2.15万计算，租金回报率逾3.5厘。原业主于2018年楼花期斥资约945万购入单位。