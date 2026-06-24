赤柱东头湾道33号屋地2.2亿售出 较去年叫价低1.25亿

市场再录银主屋地成交个案，曾由资深投资者黎永滔持有的赤柱东头湾道33号豪宅海景独立屋地，去年由银主推出市场放售，当时叫价3.45亿，事隔近1年终于以2.2亿成交，呎价约4.57万。

呎价4.57万

据土地注册处资料显示，上述屋地在本月初以2.2亿登记成交，买家以PERMANENCE INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED名义登记，公司董事为茅元恺（MAO YUANKAI）及黄瑛（HUANG YING）。

资料显示，东头湾道33号屋地，地盘面积约6700方呎，现址为一幢楼高3层的独立屋，在2001年落成，大宅面积约4814方呎，以成交价计呎价约4.57万；另外，该豪宅单位宽敞实用，私隐度极高，拥有开扬平台及天台，尽享180度海景。此外，该物业连私人泳池、花园，和多个停车位。

黎永滔早于2011年以天国际控股有限公司（SKYWORLD INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED）名义购入物业，当时作价3亿，其后分别向2间大型银行承造按揭，包括在2011年首次按揭，其后在2017年再向银行进行按揭，其后沦为银主盘，并由银主推出市场放售，若以最新成交价计，该单位15年间贬值8000万或26.7%。

