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世茂旗下东涌酒店遭接管沦银主盘 接管人即日标售 曾减价至45亿未获承接

楼市动向
更新时间：17:15 2026-06-23 HKT
发布时间：17:15 2026-06-23 HKT

世茂集团旗下东涌世茂喜来登酒店及福朋喜来登酒店（下称东涌酒店），因贷款违约遭银团接管没收，正式沦为银主盘放售，涉及贷款本金额高达45亿元。

据了解，酒店的接管行动由汇丰银行主导。现已委任全球咨询公司艾睿铂(AlixPartners)的两名接管人处理，包括香港办公室合伙人及董事总经理葛俊，并委托第一太平戴维斯独家招标，招标期由即日起至8月31日。目前两间酒店仍正常营运。

全港第二多客房酒店

彭博本月初引述知情人士称，世茂集团的一群债权银行正准备接管集团旗下东涌喜来登酒店及福朋喜来登酒店，贷款方已为接管人就接管物业进行深入磋商，以加快出售及收回资金，相关计划自去年底启动。

世茂曾于2023年3月委托代理放售东涌酒店，叫价60亿元至65亿元，惟一直未有出售，去年1月，酒店连同基座商场湾景荟更减价至45亿元求售，不过，至今仍然未找到买家。

当时销售代理曾标榜，政府大力推动机场城发展，多个新发展项目包括11 SKIES、亚博二期及游艇港湾将相继落成，并有新交通基建连接东涌、航天城与港珠澳大桥香港口岸，将会直接带动区内酒店住宿需求。

世茂持有80%权益的合资公司于2014年10月投得项目地皮，作价18.3亿，可建总楼面61万方呎，酒店占13.9万方呎，提供1219间客房，为全港第二多客房的酒店。
 

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