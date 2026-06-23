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新地天水围「新界版apm」项目变阵 申商住发展 建1140伙单位 商业楼面大减65%

楼市动向
更新时间：15:20 2026-06-23 HKT
发布时间：15:20 2026-06-23 HKT

新地早于2021年以逾19.74亿完成补地价的元朗桥头围，当年锐意打造天水围「新界版apm」，最新变阵向城规会递交新发展方案，申请作商住发展，以提供1140伙住宅单位，商业楼面大减65%至30万方呎，预计2030年落成。

新地元朗桥头围最新项目规划图，地盘面积约10.7万方呎。
新地元朗桥头围最新项目规划图，地盘面积约10.7万方呎。

上述项目现时属「商业(2)」地带，申请混合用途发展（拟议分层住宅连准许的商业用途），并略为放宽建筑物高度限制。

项目地盘面积约10.7万方呎，住宅部分以地积比5.2倍发展，以兴建2幢38层高分层住宅，以提供1140伙，平均每户单位面积约488方呎，涉及可建总楼面约55.65万方呎。

另外，商业楼面方面，以地积比2.8倍发展，以兴建1幢17层高商厦，基座设有5层高商场，涉约10万方呎，较旧方案缩水约80%，而写字楼楼面涉20万方呎，较旧方案减少约40%，商业部分可建总楼面约30万方呎，较旧方案减少65%。

资料显示，该项目早于2022年7月已获屋宇署批则，当年获批建1幢28层高商厦，另有3层地库，涉及85.6万方呎。

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