投行高层2700万低吸黄竹坑工厦 原业主「坐足」14年 倒输六球离场

港岛优质工厦受寒风吹袭，连长线投资者亦难逃一劫，黄竹坑道英基工业中心全层单位，建筑面积约6009方呎，连一个车位，以2700万易手，平均呎价不足5000元，原业主持货14年，输足「六球」离场。

成交呎价仅约4327元

上址为黄竹坑道53号英基工业中心23楼全层，建筑面积约6009方呎，另连一个车位，于本月3日以2700万易手，若扣除价值约100万的车位，单位成交呎价仅约4327元，据悉，原业主于2012年以3300万购入，长线持货至今帐面亏损600万，跌幅达18%。

黄竹坑道英基工业中心23楼全层，另连一个车位，以2700万易手。

连约回报逾4厘

有业内人士表示，回望15年前，黄竹坑工厦可谓是工厦市场「火车头」，凭借港岛区地利，加上当年疯炒「港铁即将通车」的概念，溢价造高。

在2018年及2019年的工厦全盛期，该厦呎价动辄逾万元；即使到了2022年9月，该厦6楼全层面积相同的单位（不连车位），仍能以4850万高价卖出，呎价高达8071元。不料仅仅几年过去，同一幢大厦的高层单位，景观亦更佳，但呎价居然直接跌入「4字头」，价格近乎「腰斩」。

不过，淡市往往是实用买家出击的良机，是次交易的登记买家为Vizzone Philippa Ann，与投资银行高盛一名高层同名同姓，市场预料为同一人。

目前，该厦市值呎租约为14元至19元，若买家选择放租，预期租金回报率高达4厘或以上，在现时市况下相当不俗，买家可寄望日后物业升值。

中原（工商舖）工商部董事刘重兴亦补充，除了收租用途外，这类工厦现在也非常受中环、金钟一带的企业欢迎。刘重兴说，不少中外大企因核心区商厦租金昂贵，纷纷转到黄竹坑购置优质工厦，用作自用或存放机密文件。

英基工业中心「硬件」具竞争力

事实上，英基工业中心的「硬件」在区内相当有竞争力。大厦由新鸿基地产发展，除了拥有独立冷气大堂、环境干净企理外，全层单位间隔亦非常四正。

另外，该厦配合3部货梯、专用货台及充足的车位，无论是收租投资，还是外资大企买来当后勤仓库，性价比都极高。目前该厦市值呎租约为14元至19元，若买家选择放租，预期回报率高达4厘或以上，买家还可寄望日后物业升值。