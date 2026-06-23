利好因素持续 内地高才及专才续「租转买」 利嘉阁廖伟强料今年楼价升逾16%

上半年整体楼市表现理想，利嘉阁总裁廖伟强认为，由于利好楼市因素持续，包括高才及专才陆续「租转买」、资金充裕及未来新盘供应减少，冀可带动楼价继续稳步向好，料下半年中小型住宅升8%、豪宅楼价升6%，全年计预期分别升逾16%及11%。

利嘉阁廖伟强（右）表示，下半年中小型住宅楼价料升8%。旁为郑健粮。

发展商库存量大减

廖伟强表示，踏入今年下半年，首批来港专才居留续期稳定、职业发展落地，逐步转租为买，加上移民回流趋势持续，本地换楼需求升温，为中小型住宅及核心区物业提供支撑。

另方面，银行定存息率欠缺吸引力，大量保守型资金寻找实物资产保值，现时楼价距2021年历史高位仍有差距，楼市相比金融产品防守力更强，长线投资物业需求增加。下半年本港新股市场维持强劲，大批企业排队来港上市，带动金融从业员、企业高管等落户香港，刺激高端物业需求。

廖伟强又说，上半年新盘销情理想，发展商库存量大减，开始求价再求量，同时二手楼业主亦惜售，预期下半年成交减慢，当中一手私宅下半年登记量料约1万宗，二手私宅则料约2.2万宗。楼价方面，廖伟强认为升势未止，下半年中小型住宅楼价料升8%，豪宅楼价亦升6%，全年料分别升逾16%及11%。租金方面，在入伙盘增加下，下半年中小型住宅租金升幅料收窄至3%，全年料升近8%；豪宅租金在供应少、需求大下，下半年看升5%，全年料升约1成。

