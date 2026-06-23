新世界元朗项目准建2幢22层高住宅 合共提供1035伙

屋宇署4月合共批出10份建筑图则，包括6项住宅及商住发展，其中新世界等持有的元朗公庵路一幅住宅用地，获准兴建两幢楼高22层的分层住宅大厦，另设有3层平台，涉及住宅楼面面积逾43.07万方呎。

上述项目位于元朗溱柏及原筑中间，为新世界与华润置地合作发展的元朗南第2期项目，地盘面积约8.86万方呎，发展商早前因应政府去年放宽地面建停车场楼面豁免措施，向城规会申请放宽高限，将地库车场改在地面发展，以兴建2幢住宅，合共提供1035伙，并在本月初获批准。

此外，长实旗下元朗丰乐围项目修订图则，将会在1层的平台上兴建19幢15至19层高分层住宅及管理处，楼面面积逾159.29万方呎。与2019年获批建筑图则比较，最新将原本一层地库改成一层平台。

资本策略位于铜锣湾信德街17至17A号地盘，最新获批兴建1幢24层高分层住宅，住宅楼面逾1.71万方呎，另设约1268方呎非住宅楼面。资料显示，发展商曾于2023年11月获批建成一幢30层高的酒店，另设一层地库，总楼面约2.98万方呎。对比下新计划楼面面积共约1.84万方呎，缩减约38%。

公司旗下观塘伟业街107至109号项目，最新获准兴建27层高，另设6层平台的学生宿舍，总楼面逾18.81万方呎。资料显示，项目料可容纳逾1300个床位。

私宅动工量低位停滞

此外，利嘉阁研究部主管陈海潮表示，近月私人住宅动工量低位停滞，根据屋宇署最新资料显示，今年4月全港仅有1个私人住宅项目动工，合共只有3伙，较3月的98伙，减少近97%；今年首4个月累计，私宅动工量合共1781伙，较去年同期的3166伙，减少近44%，创15年同期新低。

美联分析师岑颂谦表示，今年首4个月落成量录3573伙，与差估署预测的全年落成量16975伙目标相比，占约21%，料年内落成量逐步回升，与全年预测目标之间的差距将会逐渐收窄。