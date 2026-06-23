Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界元朗项目准建2幢22层高住宅 合共提供1035伙

楼市动向
更新时间：11:32 2026-06-23 HKT
发布时间：11:32 2026-06-23 HKT

屋宇署4月合共批出10份建筑图则，包括6项住宅及商住发展，其中新世界等持有的元朗公庵路一幅住宅用地，获准兴建两幢楼高22层的分层住宅大厦，另设有3层平台，涉及住宅楼面面积逾43.07万方呎。

上述项目位于元朗溱柏及原筑中间，为新世界与华润置地合作发展的元朗南第2期项目，地盘面积约8.86万方呎，发展商早前因应政府去年放宽地面建停车场楼面豁免措施，向城规会申请放宽高限，将地库车场改在地面发展，以兴建2幢住宅，合共提供1035伙，并在本月初获批准。

此外，长实旗下元朗丰乐围项目修订图则，将会在1层的平台上兴建19幢15至19层高分层住宅及管理处，楼面面积逾159.29万方呎。与2019年获批建筑图则比较，最新将原本一层地库改成一层平台。

资本策略位于铜锣湾信德街17至17A号地盘，最新获批兴建1幢24层高分层住宅，住宅楼面逾1.71万方呎，另设约1268方呎非住宅楼面。资料显示，发展商曾于2023年11月获批建成一幢30层高的酒店，另设一层地库，总楼面约2.98万方呎。对比下新计划楼面面积共约1.84万方呎，缩减约38%。

公司旗下观塘伟业街107至109号项目，最新获准兴建27层高，另设6层平台的学生宿舍，总楼面逾18.81万方呎。资料显示，项目料可容纳逾1300个床位。

私宅动工量低位停滞

此外，利嘉阁研究部主管陈海潮表示，近月私人住宅动工量低位停滞，根据屋宇署最新资料显示，今年4月全港仅有1个私人住宅项目动工，合共只有3伙，较3月的98伙，减少近97%；今年首4个月累计，私宅动工量合共1781伙，较去年同期的3166伙，减少近44%，创15年同期新低。

美联分析师岑颂谦表示，今年首4个月落成量录3573伙，与差估署预测的全年落成量16975伙目标相比，占约21%，料年内落成量逐步回升，与全年预测目标之间的差距将会逐渐收窄。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
17小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
16小时前
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
4小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
18小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
17小时前
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
15小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
1小时前
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
政情
5小时前
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」。美联社、法新社
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」
足球世界
5小时前