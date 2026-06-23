内地客逾11万月租海璇中层户 平均每呎99元 创北角区新高

踏入暑期租赁旺季，租务市场明显转趋活跃，更不乏大额及高价租赁个案。中原高级资深区域营业董事陈家鸿表示，北角海璇1B期3座中层B室，面积1129方呎，3房1套间隔，单位最新以每月11.16万租出，呎租约99元，呎租创北角区同类大3房分层住宅单位新高纪录。

北角海璇1B期3座中层B室，面积1129方呎，3房1套间隔，单位最新以每月11.16万租出，呎租约99元，呎租创北角区同类大3房分层住宅单位新高纪录。

据悉，新租客为内地客，心仪屋苑配套及维港海景，由于子女于附近国际学校就读，为方便上学及往返校园，遂决定承租单位自用。

至于单位由发展商持有，不属服务式住宅单位，一直以来用作收租用途。

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明珠台呎租41元

美联分行高级分区营业经理林懋霖表示，西半山明珠台低层F室，面积约1896方呎，4房间隔，最新以每月7.9万租出，呎租约41.7元。资料显示，业主今年以约2880万购入上述单位，按上述租金计算，租金回报率约3.3厘。

中原分行首席分区营业经理陈韵儿表示，沙田九肚山富豪．山峰8座中层B室，面积1563方呎，4房连双套房及工人套房间隔，单位原以每月约6.7万放租，最新「零议价」租出，呎租约42.9元。新租客为外区客，据悉业主于2019年以3150万购入单位，按上述租金计算，租金回报率约2.6厘。

此外，中原分行高级区域营业经理郑俊辉表示，柴湾杏花邨11座中层6室，面积453方呎，采2房间隔，最新以每月2.13万租出，呎租约47元，呎租创屋苑今年新高。

据了解，业主于2020年以780万购入单位，一直作自住用途，最近因家庭需要升级换楼，才将单位放租，按上述租金计算，租金回报率约3.3厘。

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