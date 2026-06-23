雅居乐陈氏家族逾12亿沽南湾道39号 呎价9.5万 造价创今年来新高

豪宅新盘大额成交不绝，由雅居乐陈氏家族持有的浅水湾南湾道39号项目，最新以12.38亿售出，成交价创出今年以来单一项目新高纪录，总楼面呎价约9.5万。

南湾道39号项目位于《一手住宅物业销售网》成交纪录显示，整个项目以12.38亿售出，成交价创出今年以来单一项目造价新高。项目包括位于地下A室、1楼B室、2楼C室及3楼D室连天台，合共4个单位，并连同项目内位于LG层CP-1至CP-6所有车位，以总楼面约1.3万方呎计算，呎价约9.5万。合约协议亦显示，买家先付1.238亿作为订金，余款11.142亿于完成买卖合约时缴付。

总楼面呎价约9.5万

据差饷物业估价署「物业资讯网」显示，该4个单位面积介乎188.6方米至204.8方米，即约2030至2171方呎，合计总面积约8529方呎，以12.38亿成交价计算，呎价高见约14.5145万。

据悉，由于南湾道39号位置理想，坐拥全海景景观，为近年南区放售最优质的项目之一。

翻查资料，雅居乐陈氏家族于2011年11月以4.9888亿投得地皮，项目于2016年已建成4座洋房，并于2019年10月向城规会申请，将住宅部分重建为4个分层单位，当时规划署不表反对。

南湾道39号单位面积

单位 面积 (约方呎) 特点 地下A室 2171 附约2389方呎花园 1楼B室 2124 连约279方呎平台 2楼C室 2204 连约99方呎平台 3楼D室 2030 附约154方呎平台及约1803方呎天台 合共 8529 资料来源：差估署物业资讯网

4单位面积2030至2171呎

南湾道39号以12.38亿售出，为去年12月太古地产以22亿售出深水湾道6号两幢独立屋后，再录得逾10亿成交，深水湾道6号每座独立屋楼高三层，面积分别约为9600和5300方呎，当时呎价约14.7万。

中原资产策划首席营运总监李卓雄表示，该南湾道39号项目造价理想，相信此大额交投已为豪宅市场打下强心针，现时市场资金充裕，有助推动同类型大额成交外，亦会带动10亿以下豪宅交投，料今年豪宅市场造价将可看高一线。

集团近年积极竞投地皮发展，于2012年3月，集团亦成功击退17间财团，以7亿夺得西贡银线湾豪宅地，为集团首幅投得的豪宅用地，每方呎楼面呎价逾2.1万，当时呎价贵绝新界及九龙区。

其后于2019年2月，集团以采高集团名义投以11.3亿投得长沙屿南道地皮，该公司董事为雅居乐副主席陈卓贤，以地皮总楼面88697方呎计，每方呎楼面地价约12740元，项目已命名为珀曜，曾入纸申请售楼纸，惟于2023年10月撤回相关申请，项目合共提供25伙。

坐拥全海景景观

集团最近一次投地，则于2020年10月，当时以独资形式竞投，力压其余7间财团，以4.51亿夺得亦投得大埔住宅用地，该幅地皮可建总楼面约10.07万方呎计算，每方呎楼面地价约4478元。

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