地监局办调解服务攻略讲座 冀助地产代理化解争议

为响应香港政府推动香港成为全球调解中心，地监局向地产代理业界推广应用调解服务处理纠纷。该局于上周四（18日）为业界举办名为「从冲突到双赢：调解服务全攻略」的网上讲座，请来多位本地从事调解服务的专家，为业界介绍调解如何为地产代理提供协助，并分享专业调解服务的案例。

调解是法庭以外解决民事纠纷的替代方案。受过训练且公正的第三方（调解员）协助纠纷双方保密、及时、并符合各方要求和接受的方式达成和解。

地产代理客户和相关地产代理（包括地监局处理的投诉个案中的投诉人或被投诉人）可自愿决定是否透过调解解决双方不满和争议（例如客户服务不满、损害赔偿或补偿索偿，或其他金钱纠纷，包括代理佣金争议），而这些不满或争议属地监局法定管辖权以外的事宜。

纠纷双方选择进行调解，不会影响地监局透过《地产代理条例》处理针对持牌人的投诉时所担当的规管及纪律处分角色，包括持牌人可能违反或触犯《条例》、其附属法例、《操守守则》和地监局不时发出的执业通告内的任何规定或条文的事件。

是次网上讲座为地监局自愿性及强制性持续专业进修计划下的一个全面提升发展类别活动。讲座的反应正面，共录得152人次参与观看。讲座的录影稍后将会上载到地监局网站的电子服务专区，以便对此主题有兴趣的持牌人观看。未来，该局会继续举办不同的持续专业发展活动，以提升地产代理业界的专业水平。