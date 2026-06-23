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「上车天堂」荃湾中心呎价按月升5% 业主叫价转硬 本月暂录约6宗成交

楼市动向
更新时间：09:51 2026-06-23 HKT
发布时间：09:51 2026-06-23 HKT

随着楼价稳步上扬，业主叫价态度转趋强硬，部分屋苑呈「价升量跌」。有「上车天堂」之称的荃湾中心，本月至今暂录约6宗成交，对比上月同期约7宗略为减少，然而平均每方呎成交价约10940元，对比上月同期平均每方呎约10398元，高出约5%。

美联助理联席董事罗文晖表示，该盘最近录得的成交，包括14座低层G室，面积377方呎，原开价390万放售，最新以383万成交，呎价10159元。据了解，原业主于2010年以140万购入上述单位，持货约16年转售，帐面获利243万，单位期内升值约1.74倍。

目前荃湾中心放盘数量大概约有100伙，户型则主要集中2房单位，同时包括小量1房单位，叫价介乎388万至420万。
目前荃湾中心放盘数量大概约有100伙，户型则主要集中2房单位，同时包括小量1房单位，叫价介乎388万至420万。

目前屋苑放盘数量大概约有100伙，户型则主要集中2房单位，同时包括小量1房单位，叫价介乎388万至420万。由于屋苑属上车盘，因此目前屋苑买家主要为上车客等用家。

租务市场方面，市场数据显示，屋苑本月至今暂录约9宗租务个案，对比上月同期约11宗，减少2宗或18%。呎租方面，现时屋苑平均呎租约37元，对比上月约36元，上升约3%，同样呈现「价升量跌」现象。

中原副区域营业董事余俊文表示，荃湾中心18座低层E室，面积329方呎，2房间隔，新近以每月1.15万租出，呎租约35元。业主于2024年以320万购入单位，租金回报率约4.3厘。

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