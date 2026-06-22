睇楼后求得「天助我也」好签 上车客获业主减价近半球 553万购葵芳阁3房

二手市场转旺，上车盘承接力保持强劲。葵涌葵芳阁有用家求签后入市个案，还价后以约553万元购入屋苑3房户。原业主持货11年转手，帐面获利逾一球离场。

中原地产葵涌高级资深分区营业经理许伟业表示，葵芳阁3座中层F室成交，实用面积473平方呎，三房间隔，放盘仅2天即获买家承接，成交价553万元，实用呎价11691元。

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许伟业表示，买家为区内上车客，觅盘已半年，期间因银行估价不足而多次错失入市机会。上址放盘2天，由于屋苑三房极为罕有，即吸引大量客人查询。买家迅速前往睇楼，一见倾心。

持货11年 期内升值逾103万

因该买家笃信风水，为求心安，随即到附近的天后庙祈求神明启示，求得寓意「天助我也」的好签后，即回到单位与业主议价，还价530万元，业主叫价600万元，最终业主得知买家属自住用途，愿意作出让步，减价47万元成交。

据悉，原业主于2015年以450万元内部转让方式购入单位，持货约11年，转手帐面获利103万元，单位期内升值约23%。

葵芳阁位于下葵涌葵义路15号，于1984年入伙，共有3座，提供592个单位。葵芳阁的实用面积由397呎至473呎。葵芳阁交通便利，邻近港铁葵芳站。