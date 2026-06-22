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九龙湾丰隆工业中心放售 意向呎价2500元

楼市动向
更新时间：12:39 2026-06-22 HKT
发布时间：12:39 2026-06-22 HKT

美联工商营业董事沈荣翰表示，独家代理九龙湾宏光道4号丰隆工业中心中层超大型工厦单位，租售双线并行，可交吉，建筑面积高达13203方呎，意向价3301万，呎价仅约2500元，月租为14.5万，呎租约11元。

面积逾1.3万呎

这座由丰隆置业发展兴建的老牌工厦，为物流业度身订造，40呎巨型货柜车可以直接驶入大厦内部，上落货完全在室内完成，内置4部超大载货升降机及1部客梯，入货及出货具效率等。

车场提供2个货柜车位、11个货车位及11个私家车位；走进室内，单位拥有约9呎2吋的舒适楼底，而且配备独立冷气系统，意味着员工不用忍受中央冷气的限时限制，要加班到深夜还是假日开工，营运时间百分百由自己掌控。

物业邻近启福道，毗邻东九龙地标商场MegaBox及零碳天地，步行至港铁九龙湾站只需约10分钟。

 

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