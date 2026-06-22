中东油价震荡 5月商厦租赁按年跌10%

中原（工商舖）最新数据显示，今年5月份全港录约518宗商厦租赁，虽然连续三个月稳守500宗大关，但按年跌约11.3%；涉租用面积约137万方呎，按年缩水逾两成（21.78%）。背后「元凶」跟石油有关！中原指，近期地缘政治局势升温，国际油价飙升，不少企业加重营运成本，暂缓扩充，导致5月租务市场进入短暂观望。

上月录约518宗商厦租赁

赚大钱的机构则「趁大减价」出手。最瞩目的就是八达通控股，以每月约105.9万续租及扩充九龙湾Manhatten Place 45至46楼双全层，总面积约42360方呎，呎租约25元。

八达通控股以每月约105.9万续租及扩充九龙湾Manhatten Place 45至46楼双全层，总面积约42360方呎，呎租约25元。

八达通早在2010年就进驻，当时只租顶层46楼，月租36万（呎租17元）。16年来一直续租，还要多一层楼面，月租升2倍，反映本地支付龙头在「数字转型」下，业务扩充。

金钟空置率创近7年新低

5月份港岛甲厦整体空置率回落至11.27%，金钟最新空置率竟然跌到 4.45%，创下自2019年8月以来、近7年新低纪录！原因是实力跨国企业和本地财团，纷「升级搬迁」，搬回核心地段。

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