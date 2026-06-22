四年后学生床位短缺增至15万个 投资者捞底「平价商厦」改宿舍 回报惊见逾15厘 可望五年内回本

香港大力发展教育事业，大批内地及海外生来港，引爆全港「抢床位」大战，仲量联行最新报告指，四年后床位短缺增至15万个，投资者捞底平价商厦改学生宿舍，回报惊见逾15厘，即五年或五年内可望回本。

根据仲量联行最新报告旨，目前本港由学生宿舍营运商、财团及私人投资者，所提供床位数目只有约6900个，入住率高达98%至100%的「迫爆水平」，2025/26学年床位短缺约7.63万个，预计到2029/30学年，床位「大短缺」飙升至约14.72万，面对近乎翻倍的「无底深潭」，敏锐的投资者嗅到「超级商厦」的商机，买下供应过剩的写字楼改学生宿舍。

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以前投资者购酒店改商厦，但现在风向改变了，仲量联行香港资本市场部主管陈国章表示，随着酒店业复苏，酒店价格变贵，利润被分薄。相反，香港乙厦空置率连续五年高于10%，租售价较2019年高位大幅回落，市场上更出现便宜的银主盘。

报告指出，以乙、丙级商厦每方呎收购价加改装费约8000至9500元计，假设每个床位月租维持约7000至10000元水平，「投资者五年投资期内，目标内部回报率可达15%至18%（即5年或少于5年可回本，投资1亿，收回2亿）。

接获39宗申请 涉9000床位

政府去年推出「城中学舍计划」，简化审批程序并降低写字楼改建宿舍门槛。截至今年5月底，教育局共收到39宗城中学舍计划的申请，共涉及约9000个宿位，大多位于市区（包括红磡、观塘、深水埗，湾仔以及上环等），当中已有35宗申请（约7400个宿位）获教育局确认符合计划资格。

仲量联行研究部资深董事钟楚如表示，市场对提供300至800个床位的宿舍群需求急升，此规模营运效率高，日后可吸引机构买家，让前期投资者功成身退。然而，并非所有写字楼均适合改建学生宿舍，合适条件包括面临结构性空置，造价折让较大；第二地点邻近大学，第三为单一业权。

仲量联行香港项目发展服务部主管黄天赐解释，写字楼改学生宿舍成本差异较大，视乎大厦本身条件，室内改装成本约每方呎1300至1400元；若涉及外墙翻新、管道系统升级或更换，资本开支可比改装酒店暴增一倍，就业未必适合进装。

记者 蔡子俊

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