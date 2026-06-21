柏蔚山千呎银主盘减价「2球」 叫价2180万重拍

环亚拍卖行发言人表示，北角柏蔚山2座高层C室银主盘，面积1,066方呎，3房双套连工人房套间隔，银主早前开价2,380万元，现减价200万至2,180万元推拍，较现时银行估价3,184万低1,004万元或约32%，呎价20,450元。

该单位曾于2021年7月以4347.5万元成交，当时买家向发展商一手购入，惟近年沦为银主盘，将于本周二（23日）拍卖，同场共约62项物业可供竞投。

忠诚拍卖行发言人表示，西沙井头312号一个银主盘，面积约724方呎，附连95方呎露台，银主叫价410万元推拍，呎价约5,663元。该单位业主早于2009年以190万元购入，其后沦为银主盘，该单位将于本周三(24日)拍卖，同场共有约34项物业可供竞投。

黄开基拍卖行发言人指，元朗八乡下𪨶73F号一个银主盘，面积637方呎，开拍价180万元，较银行估价的320万低140万元或约44%，呎价约2,826元，将于本周三(24日)拍卖，同场共有约19项物业可供竞投。