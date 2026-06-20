多个财团「插旗」 北都变供应重镇 准改住宅涉5.8万伙 至少30项目完成改划程序

北都多个新发展区全速起动，工程进行得如火如荼，已有不少财团率先在区内「插旗」发展，提前部署未来土储及商机；据本报统计，自北都发展大计公布以来，现时区内至少有30个项目已由农地等完成改划程序住宅，涉及至少5.86万伙，潜在供应量相当于3.7个天水围嘉湖山庄。

北都是本港未来重中之重的土地房屋供应来源之一，现时已由愿景迈向全面起动建设新发展阶段。据本报统计，目前至少有30个农地、湿地等项目已通过城规改划程序，成为住宅地，涉及潜在供应量达5.86万伙，只要财团完成补地价程序后，该批项目可随时上马动工。

新地占约30%最多

在上述项目当中以区内「大地主」之一的新地占最多、合共涉及8个项目，潜在供应量约1.8万伙，即占整体约30%。规模最大为潭尾前方舱医院、湿地缓冲区、棕地及酱油厂等用地，去年初获准改划住宅发展，合共兴建9940伙，平均每伙单位面积约400方呎，单位伙数媲美约1.06万伙的沙田第一城。

该项目总地盘面积约212.9万方呎，未来将发展成集合住宅、学校及商业设施等综合项目，涉及36幢楼高10至29层的大型住宅群，提供9940伙，涉及住宅可建总楼面约400万方呎。

项目细分南面及北面发展，北面发展规模最大，主要为潭尾前方舱医院所在用地，将建6825伙，另有3幢社福设施楼宇安老院及幼儿中心等，及2幢会所；同时构建一个面积逾30万方呎的湿地修复区，作为湿地改善措施及提升地盘范围的生态价值。而南面即冠珍酱园厂房及货仓等用地，提供3115伙。

最新该公司粉岭北第10区原址换地项目，在上月以4263万完成第二阶段补地价，连同2024年时首阶段补地价金额，合共涉资逾5.59亿。并在去年11月获屋宇署批准兴建2幢16层高商住大厦，另设3层平台及1层地库，未来将提供大约600伙。

新世界6项目涉9427伙

新世界在区内亦有至少6个项目，涉及9427伙，包括其持有的元朗公庵路一幅住宅地，因应将地库车场改在地面发展，建筑物高限增至主水平基准以上94.95米发展，以兴建2幢楼高26层（包括3层平台）的分层住宅，共提供1035伙，平均每户单位面积约428方呎，涉及可建总楼面约44.32万方呎，并在本月初通过城规改划程序，整个项目料于2030年落成。

另外，新世界粉岭北第14区（前方舱医院用地）原址换地项目，将兴建4幢32层高住宅，建筑物高限为主水平基准以上144.14米，提供约2300伙，平均每伙单位面积约417方呎，涉及可建总楼面约111.85万方呎。该项目在2024年底以18.2亿完成补地价程序，每呎楼面补价约1627元。

九建南生围建14幢住宅

九建及相关人士持有的元朗南生围，地盘面积约57.67万方呎，在2023年批建14幢分层住宅，共提供3556个分层户，另有9幢洋房，合共提供3565伙，住宅可建总楼面约168.86万方呎，另有5.76万方呎非住宅楼面。该公司牛潭尾项目地盘面积约103.59万方呎，申建22幢楼高30至50层住宅，及22幢洋房，共提供6276伙。

业界：产业落户住屋需求量大

北都提速发展，其收地及建屋步伐均如火如荼进行中，业界人士指，北都属本港经济动力新火车头，产业落户口后将会吸引大量新增人口，对住屋有需求量大。

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，北都是未来本港经济动力火车头，自身也有产业园及大学城等，将会创造大量工作职位及经济需求，市场对楼宇新供应消化能力会比过往新市镇快数倍。

逾50万工作机会

梁沛泓续指，北都将来有铁路系统连接深圳和香港其他地区，规划上提供50万以上高增值行业工作机会，是未来香港的经济动力核心，加上大学城兴建，带来教职员以及学生的住屋需求。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚说，北都发展规模大，当产业落户口后，会吸引不同的科研及产业人才进驻，其新增人口对住屋需求大，认为需要较多住宅单位作配套，以完善及配合区内新发展。

资料显示，北都交通建基正全速推进，港铁东铁线古洞站预计于2027年正式竣工并投入服务，而北环线主线及支线项目，目标于2034年或之前通车。

据政府文件显示，未来5年北都产出900公顷熟地，涉约7万伙住宅，经济楼面达1076万方呎；以未来10年计，熟地供应倍增至1800公顷，提供约24万伙，涉约1亿方呎经济楼面。