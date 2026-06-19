大潭红山半岛逾3000呎洋房 14万租出
更新时间：10:10 2026-06-19 HKT
发布时间：10:10 2026-06-19 HKT
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踏入租赁旺季，豪宅屋苑连录租务个案，包括大潭红山半岛棕榈径双号屋，面积3013方呎，新近以每月14万租出，呎租约46元。
大埔白石角朗涛1座高层C室，面积2533方呎的4房户，以13.4万租出，呎租约53元。而跑马地逸庐B座中层A5室，面积2049方呎，亦以9.5万连车位租出，呎租约46元。
除豪宅单位外，中小户亦受捧，中原分行副分区营业经理关伟豪表示，将军澳维景湾畔2座中低层G室，面积784方呎，最新以2.9万租出，呎租37元。
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