大潭红山半岛逾3000呎洋房 14万租出

踏入租赁旺季，豪宅屋苑连录租务个案，包括大潭红山半岛棕榈径双号屋，面积3013方呎，新近以每月14万租出，呎租约46元。

大埔白石角朗涛1座高层C室，面积2533方呎的4房户，以13.4万租出，呎租约53元。而跑马地逸庐B座中层A5室，面积2049方呎，亦以9.5万连车位租出，呎租约46元。

除豪宅单位外，中小户亦受捧，中原分行副分区营业经理关伟豪表示，将军澳维景湾畔2座中低层G室，面积784方呎，最新以2.9万租出，呎租37元。