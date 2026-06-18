屯门德荣工厦两单位1528万沽 10年贬值近两成

屯门工业区指标物业德荣工业大厦，录2个单位易手，作价1528万，物业于10年贬值19%。

上址为德荣工业大厦5楼A及C室，建筑面积3079方呎及3114方呎，合共6193方呎，以1528万易手，呎价2467元，原业于2016年分别以938万及948万购入A室及C室，合共1886万，持货10年帐面亏损358万元，物业贬值19%。

据区内投资者表示，原业主于2016年购入物业作分间单位，出租作为工作间，当年呎租高达40元，200呎单位呎租8000元，数年间收租甚风光，惟近年工厦分间单位空置率高，业主最终亏损沽货。

德荣工业大厦为工业区内最接近港铁站的工厦，于2014年至2019年工厦高峰期，受用家追捧，曾经盘源难求，是区内出租率最高的工厦。