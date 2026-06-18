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首5月与教育相关商业投资达111亿 较去年全年增逾倍 高力：商厦转校舍可释隐藏价值

楼市动向
更新时间：14:03 2026-06-18 HKT
发布时间：14:03 2026-06-18 HKT

香港商厦空置率向来是市场焦点，惟市场有一群「新租客」正悄悄进场，不是金融机构，亦不是初创，而是学校。高力发表最新报告《从商厦到校园》，直指教育产业正步入增长快车道，投资者与业主如果肯将手上「晒太阳」的商业空间改装成教室或宿舍，则可以释放隐藏的价值。

去年全年仅40亿

今年首5个月，教育相关的商业物业投资已录111亿元（包括校舍和学生宿舍），至于2025年只有40亿元，当时只占整体商业投资成交约11%，换句话说，教育地产这个板块，今年明显跑出。租赁市场同样热闹，国际学校和高等院校近期接连在港录大宗租赁成交。

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高力香港研究部及零售顾问主管李婉茵表示，香港不单止宿位不足够，连教学和学术空间都开始「争崩头」。业主与其丢空写字楼，不如考虑转做教育用途，既对社会有益，个人又有稳定长远租金收入。现时，越来越多教育机构买楼自用，一来确保长远发展，二来自己话事，进一步「撑起」此范畴的结构性增长。

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不过，将商厦转校舍，绝不是简单的装修。城市规划、地契条款、建筑规格、消防牌照，全部都是「关卡」，均可能大影响对项目进度及可用面积。高力香港资本市场及投资服务主管翟聪表示，投资者和教育营运商正在积极部署，但一定要看清监管风险，才可落实。

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