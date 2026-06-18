受惠低息及资金充裕 莱坊料今年楼价升8%至10%

本港经济持续向好，加上按息维持低水平、市场资金充裕，莱坊预期将支持楼价继续向好，预期今年一般住宅楼价将上升约8%至10%，豪宅楼价则料上升5%至8%。

料住宅成交量达8万宗

莱坊大中华区估价执行董事及咨询部主管方耀明表示，受惠内地买家回流、市场气氛改善及供应逐步消化，预期今年整体住宅成交量达7.5万至8万宗，较去年增加20%，又说按息维持低水平，加上市场资金充裕，将支持楼价继续向好，预期今年一般住宅楼价将上升约8%至10%。

租赁市场方面，受到资金重新配置至香港、外来人才持续流入及非本地学生增加带动需求，预期今年住宅租金将上升约5%至8%，并有机会再创历史新高。

莱坊高级董事及住宅物业代理部主管刘文华表示，今年本港豪宅市场表现更趋分化，购买力持续集中地段优越、质素较高的核心豪宅项目，尤其是位于港岛及九龙传统豪宅区的豪宅新盘。

刘文华又表示，超级豪宅交投动力持续增强，无论成交量及成交额均录得升幅，显示高资产净值买家这类物业的需求依然殷切。由于现时楼价仍较2021年第四季高位低约6.7%，反映后市仍有进一步上升空间，预期今年豪宅楼价将上升5%至8%。至于豪宅租金在市场需求持续支持下，预料今年将上升3%至5%。