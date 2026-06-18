Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安保工程16.27亿夺东涌住宅地 险胜次高标价约1%

楼市动向
更新时间：11:28 2026-06-18 HKT
发布时间：11:28 2026-06-18 HKT

安保工程上月以16.27亿力夺标东涌106A区住宅地，每呎楼面地价约3052元，当时属市场估值上限价；地政总署昨日以不具名方式，公布其余5标落选标价，出价介乎7.25亿至16.1亿，楼面呎价约1360至3020元。

地政总署以不具名方式公布东涌住宅地落选标价
地政总署以不具名方式公布东涌住宅地落选标价

落选标价7.25亿至16.1亿

首两标出价相当接近，次标出价约16.1亿，与中标价相差1700万，仅险胜约1%，每呎楼面地价约3020元，可见差距相当细，竞争十分激烈，属险胜投得。紧随其后标价逾10.83亿，与中标价相差逾5.43亿或约33.3%。

同时亦有财团以「执鸡」心态低价入标，最低标出价7.25亿，与中标价相差9.02亿，差幅高达约55.4%。

东涌住宅地公开标价

可建总楼面约（万方呎） 53.3
中标财团 安保工程
中标价约（亿元）/楼面呎价约（元） 16.27/3052
落选标价约（亿元）/楼面呎价约（元）

16.1/3020

10.83/2033

10.14/1902

8.73/1638

7.25/1360

资料显示，上述住宅地「面粉价」对比去年2月底批出的毗邻地、即东涌第106B区，当时由新地以6.02亿投得，以可建总楼面约40.12万方呎计，每呎楼面地价约1501元，换言之，相隔逾1年地价急弹约1倍。

相关文章：上半年卖地收益达90.8亿涨53% 政府暂批7地 财团出手增土储

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
20小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
22小时前
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
楼市动向
5小时前
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
影视圈
13小时前
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
足球世界
2小时前
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
生活百科
20小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
23小时前
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
影视圈
2026-06-17 11:39 HKT
伊朗局势｜美国公布停战谅解备忘录全文 白宫：特朗普已电子签署
伊朗局势｜美国公布停战谅解备忘录全文 白宫：特朗普已电子签署
即时国际
2小时前
康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备
康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备
生活百科
18小时前