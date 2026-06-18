安保工程16.27亿夺东涌住宅地 险胜次高标价约1%

安保工程上月以16.27亿力夺标东涌106A区住宅地，每呎楼面地价约3052元，当时属市场估值上限价；地政总署昨日以不具名方式，公布其余5标落选标价，出价介乎7.25亿至16.1亿，楼面呎价约1360至3020元。

地政总署以不具名方式公布东涌住宅地落选标价

落选标价7.25亿至16.1亿

首两标出价相当接近，次标出价约16.1亿，与中标价相差1700万，仅险胜约1%，每呎楼面地价约3020元，可见差距相当细，竞争十分激烈，属险胜投得。紧随其后标价逾10.83亿，与中标价相差逾5.43亿或约33.3%。

同时亦有财团以「执鸡」心态低价入标，最低标出价7.25亿，与中标价相差9.02亿，差幅高达约55.4%。

东涌住宅地公开标价

可建总楼面约（万方呎） 53.3 中标财团 安保工程 中标价约（亿元）/楼面呎价约（元） 16.27/3052 落选标价约（亿元）/楼面呎价约（元） 16.1/3020 10.83/2033 10.14/1902 8.73/1638 7.25/1360

资料显示，上述住宅地「面粉价」对比去年2月底批出的毗邻地、即东涌第106B区，当时由新地以6.02亿投得，以可建总楼面约40.12万方呎计，每呎楼面地价约1501元，换言之，相隔逾1年地价急弹约1倍。

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