上半年卖地收益达90.8亿涨53% 政府暂批7地 财团出手增土储

本港经济持续复苏，整体楼市呈现「价量齐升」格局，连带财团亦积极增加土储，总结今年上半年政府先后售出7幅地皮、连同补地价等收益，估计为库房进帐约90.8亿，对比去年同期升53.5%，创4年同期新高纪录。

政府今年上半年透过卖地表批出4幅住宅地，连同数据中心地皮及电动车充电站共3幅，合共7幅地皮均顺利售出，总计来自卖地表收入录约70.58亿，对比去年同期约48.87亿，按年升约21.71亿或44.4%。

创4年同期新高

而补地价方面截至今年5月暂录约20.22亿，计及卖地表收益估计政府今年上半年来自土地收入约90.8亿，较去年同期约59.16亿，按年增加约31.64亿或53.5%。

今年以来卖地表批出最贵重地皮，为牛头角彩霞道住宅地，今年2月由中国海外以逾18.06亿力压其余8财团得手，以商住宅总楼面约28.24万方呎计，每方呎楼面地价约6352元，「面粉价」对比1月批出的同区住宅地，在短短一个月高出约46%。

牛头角彩霞道住宅地，今年2月由中国海外以逾18.06亿力压其余8财团得手

资料显示，中国海外对上一次以独资方式投得卖地表地皮，为2020年底以42.728亿中标启德第4E区1号（现已发展为维港．双钻），当时每呎楼面地价约13009元。换言之，是次属该公司相隔近6年再次投得卖地表地皮。

而同区佐敦谷彩兴路住宅地，在今年1月以16.1亿批予信和及鹰君合组的财团，以可建总楼面约37.1万方呎计，每方呎楼面地价约4339元，当时属贴近市场估值下限价之余，更创自2020年4月旺角新填地街及上海街住宅地以每呎3512元批出后，近6年九龙区住宅地新低。

政府上半年地价收益

来源 金额约（亿元） 卖地 70.09 电动车充电站 0.49 补地价（截至今年5月） 20.22 合共 90.8

业界：滚存豪宅地料登场

其次为东涌第106A区在上月由安保工程以16.27亿投得，每呎楼面地价约3052元；据卖地章程显示，该地设有限呎条款，最低单位面积280方呎；项目须于2032年3月31日落成，建筑期长约6年。

东涌第106A区在上月由安保工程以16.27亿投得，每呎楼面地价约3052元

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚说，今年以来投地市场气氛向好，多幅住宅地均以理想价批出，惟政府继续停推商业地招标，年内卖地表地皮种类仍然较为单一化，以住宅地及新型工业地为主，估计今财年卖地收益达标率约80%。

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，卖地表中仍有多幅优质及高价值的滚存地皮，若其中3幅能在下半年推出，包括何文田佛光街及石门地等，料全年卖地收益定能达标。

补地价暂收逾20亿

楼价持续上升之际，连带财团亦加快补地价步伐，今年截至5月私人项目补地价收益涉约20.22亿，较去年同期的约9.43亿，按年同期增加10.79亿或1.1倍。

期内最大额补地价个案为港铁屯门第16区站第一期项目，涉及金额逾17.56亿，以其住宅可建总楼面约60.11万方呎计，每呎楼面补地价约2922元。事实上，该项目发展权在去年底批出，并由新地投得，该项目住宅可建总楼面约60.11万方呎，料提供逾1000伙。

港铁屯门第16区站第一期项目今年初以逾17.56亿完成补地价程序

按年同期增1.1倍

其次为俊和等持有的东涌项目，今年2月亦以1.4166亿完成补地价程序，以可建总楼面约11.6万方呎计，每呎楼面补价约1219元。该项目毗邻东涌道北、逸东（二邨）以北，地盘面积约5.81万方呎，包括2.99万方呎政府土地，本月初获城规会批准放宽建筑物高度限制至主水平基准以上58.9米发展，以建2幢楼高14层分层住宅、共提供约269伙，可建总楼面约11.62万方呎。

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