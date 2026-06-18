观塘「街市段」舖位3600万易手 投资者杨超成沽货 呎价4.47万

近年舖市买卖「输多赢少」，连昔日「舖王」也输钱，观塘热闹的「街市段」录一宗舖位易手，作价3600万，平均每呎4.47万，原业主为投资者杨超成，物业于14年间贬值20%。

持货14年贬值20%

观塘「街市段」瑞和街向来造价坚挺，最新蚀让易手。观塘瑞和街59至69号永辉楼地下D号舖连阁楼，以3600万易手，地舖面积约805方呎，另同入则阁楼及天井面积约989方呎，呎价4.47万（不计阁楼及天井），原业主商人杨超成，于2012年以4500万购入物业，持货14年帐面亏损900万，贬值幅度20%。该物业多年来由长情租客包点店承租，进驻逾10年，现时月租约12万，新买家料回报4厘。

文沂资本房地产管理董事钟浩文表示，上址位处观塘民生消费旺段，向来吉舖少，租金收入较稳定，原业主虽然帐面亏损，惟计及多年来，每年稳定收租逾100万，实际上「明蚀暗赚」。该舖曾于2017年高峰期以6300万放售，接近市价水平，可见即使民生旺段，舖位跌幅同样显著。

曾「天价」购广东道地舖

杨超成曾天价购广东道地舖，2009年，他以5980万购入尖沙咀星光行地下27号地舖（舖位向广东道），面积约134方呎，呎价高达44.78万，随后三年，一直保持全港「呎价舖王」记录；购入后数月，该舖迎来新租客手机店，月租高达25万，加租3倍，堪称舖界传奇。

他亦短炒过车场及写字楼，2014年底以6080万买入北角秀明中心车场，仅数月后拆售，套现约1亿，速赚近4000万；另外，2017年以6700万买入中环中保集团大厦单位，持货仅8个月以8780万沽售，帐面赚2080万，升值31%，简直「快狠准」。

不过，随着近年楼价下跌，他投资豪宅损手，浅水湾松苑低层单位，于2021年以7150万购入，2025年初以约5680万卖出，帐面蚀让约1470万，幅度约25%。

杨超成2009年购入尖沙咀广东道地舖，呎价高达44.78万，震撼全港，随后三年，该舖一直是「呎价舖王」。