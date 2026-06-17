美联料楼市现「买租两旺」 住宅注册量创15年高

美联集团暨美联工商舖行政总裁及美联物业执行董事马泰阳指出，7月1日为下半年的开始，同时也是香港回归纪念日。香港回归第29年，期内住宅注册量及整体物业注册表现，双双创出多年高位，显示楼市稳定向好大方向。

租务市场持续炽热，租金连续5个月破顶，在传统租务旺季来临、经济持续改善及私宅家庭收入增加等因素下，预期租金在未来数月的租务旺季有力保持「月月破顶」之势，为市场发展带来更稳健基础，相信楼市将延续目前「买租两旺」的健康轨道。

工商舖市况方面，马泰阳预期下半年整体工商舖市道有望持续回暖，注册量料达约2,500宗，按年上升约一成，三大板块交投预计可维持与上半年相若水平。

在楼价回升及经济稳步复苏的双重带动下，于回归第29年楼市交投展现出强劲势头。据美联研究中心综合土地注册处资料显示，以回归年计(即以每年7月至翌年6月计算)，回归第29年(截至今年6月16日)，在不包括一手公营房屋之下，一二手住宅注册量录得约76,263宗，已创下15年新高。

除了住宅板块表现亮眼外，整体物业市场亦迎来全面回弹。涵盖一手私楼、二手住宅、一手公营房屋、工商舖、纯车位及其他类别的整体物业注册量，在回归第29年暂录约90,063宗，预期有望挑战93,000宗，届时将创13年新高。交投量广泛而全面地上升，充分印证市场购买力全面释放，楼市气氛显著转旺。

买卖市场交投活跃的同时，租务市场表现同样突出。根据美联「租金走势图」，5月以实用面积计算的私人住宅平均呎租升至约39.55元，连续5个月「破顶」，较2023年1月的近年低位约33.51元，累升约18%。

