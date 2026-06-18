90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」

不少年轻人盼望早日拥有属于自己的安乐窝。今次故事的主角是90后女生Rachel与男友，两人经历4次抽签失败后，最终成功圆梦，于去年5月以508万元购入西沙大型新盘SIERRA SEA一个实用面积461方呎的两房单位。二人由黄大仙搬入环境较清静的新界区，终于迎来专属的私人空间。谈及置业感受，Rachel认为买楼最重要是按自身需要出发，直言「唔系越大越好」，适合自己又能轻松负担，才是最理想的选择。

避开黑厕务实拣楼

Rachel与男友早有置业打算，先前亦曾参观乌溪沙一带的楼盘。考虑到有亲戚居于西沙，加上两人偏好清静、不爱喧闹的居住环境，最终锁定该区新盘。Rachel忆述买楼当日的紧张气氛，指他们经历了4次抽签才获得较前筹号，在售楼处足足等待7小时才完成交易。她笑言「真系买到𠮶下有啲唔真实，听到啲欢呼声，好似中咗头奖咁。」

SIERRA SEA其中一大卖点是坐拥海景，Rachel与男友在拣选单位时，听从地产经纪建议，预先准备了多个方案，坦言「本身有几个望海景嘅单位几吸引，500万有海景㖞！但可惜全属『黑厕』设计。」经过一番衡量后，两人最终务实地选择了一个内园景单位。该单位不但面积稍大，而且厨房及洗手间均设有窗户，通风及采光条件更胜一筹。

单位首期由男友负责支付，两人承造八成按揭，现时每月供楼连同管理费的开支约为20,000元。荣升业主后，Rachel表示日常生活与消费模式迎来了显著改变。为了节省开支，他们减少了外出用餐及光顾咖啡店，改为购入咖啡机在家亲自冲泡。对于不少人认为买楼后要放弃部分生活享受，她反指是非常值得，「好多时出街娱乐同食饭都系不必要」。

面对楼市波动，Rachel表示当初入手呎价相宜，作为自住用途并不担心「买贵咗」，加上实际收楼后发现景观比想像中更开阔，对单位感到十分满意。她亦寄语有意置业的年轻人，买楼前必须先厘清自身需求，单位面积并非越大越好，否则只会增加管理费及差饷负担，日常打扫亦徒添烦恼。

重视软装 深色木家私为主

由于有更多时间留在家中，两人对室内布置更有要求。新居的室内设计由男友一手包办，灵感主要参考网上及Instagram的设计分享。整体风格以深色木家私为主，Rachel认为木材充满生命力且触感舒适，耐用度极高，值得作长远投资。在预算分配上，全屋家私及电器大约花费了17万元。

谈及软装布置，灯光设计是Rachel大力推荐的重点项目。两人放弃原有的天花板灯，改以吊灯配合多盏便携式灯具，为客厅营造出层次丰富的放松氛围，她笑言「每次返屋企都觉得好眼瞓好放松。」

对于预算有限、但希望透过软装提升家居气氛的读者，她建议不妨先从灯具入手，另外可在梳化前铺设记忆棉地毡，方便平日窝在沙发上舒适地追剧，提升生活质感。

她亦特别提醒到若单位楼底较高，应尽量避免安装传统布窗帘，以免日后拆洗麻烦且容易起皱；改用百叶帘不但方便打理，视觉上亦更显平整俐落。

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