工厦差饷租值连跌两年 新型工厦按年跌8%最大

中原研究部高级联席董事杨明仪指，该研究部选取62个传统、新型及新型甲级工厦差饷租值统计，整体工厦租值2025年按年跌5.1%，连跌2年共8.1%。三种类别中，新型按年跌8%最大，传统跌4.8%，新型甲级跌4.6%。新型工厦租值连跌3年，累跌14.9%，新型甲级及传统亦连续2年齐跌，分别累跌11.1%及7%，传统跌幅相对较小。

新型及新型甲级工厦供应持续过剩，发展商大幅劈租抢客，导致租金受压。一手低价招租，传统工厦租户转租新型工厦，推高传统工厦空置率，互相竞争下，三种类别工厦租值均继续下调。

2025年第三季受惠减息，二手工厦跌势曾一度喘定，第四季个别工厦略回升，惟其后2026年初中东局势不稳，美伊关系紧张，环球股市大幅波动，整体工厦租售价再度转跌。

差饷租值最高的7个新型指标工厦，2025年全线齐跌，拉低新型租值指数跌8%最多，这些工厦租值排名与2024年相同。新蒲岗新宝中心、观塘创富中心、荃湾ONE MIDTOWN及观塘皇廷广场，租值按年跌约10%，分别为9.6%至10%不等。