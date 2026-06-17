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大埔太平工业中心中层放售 全层意向价8314万 呎价2000元

楼市动向
更新时间：10:45 2026-06-17 HKT
发布时间：10:45 2026-06-17 HKT

美联工商高级客户董事麦丽珍表示，大埔汀角路57号太平工业中心1座中层全层工业单位出售，建筑面积约41570方呎，意向价8314万，每方呎仅约2000元，叫价极具竞争力。物业现以交吉推出，买家可即时规划使用。

大埔太平工业中心中层全层单位，意向价8314万。
大埔太平工业中心中层全层单位，意向价8314万。

意向价8314万

麦丽珍指，该全层单位室内开则方正，实用率极高，配备独立冷气系统，大厦硬件规格极强，设有多达12部载货升降机，确保货流畅通无阻，更可容纳40呎大货柜直接驶入专属卸货台，对于物流配送或大型仓储运作而言，空间配置更具效率。麦丽珍补充，物业紧贴汀角路并邻近吐露港公路，经大埔公路可快速连系沙田、九龙以至新界北。员工及客商可由大埔墟站乘搭小巴抵达，或由港铁太和站步行到达。

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