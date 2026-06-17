Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔新银集团全层8127万易手 持货4年劲蚀48% 每呎1.1万

楼市动向
更新时间：10:41 2026-06-17 HKT
发布时间：10:41 2026-06-17 HKT

近期商厦受追捧，市场连录买卖，部分高位接货的业主则不惜蚀让离场，湾仔指标乙厦新银集团中心单位，建筑面积约7388方呎，以每呎约1.1万易手，涉资8127万，物业于4年间亏损约48%。

上址为湾仔新银集团中心12楼全层，建筑面积约7388方呎，以约8127万易手，呎价1.1万，原业主于2022年8月以1.55亿购入，持货接近4年帐面亏损7373万，物业贬值48%。

新银集团中心为湾仔区内地标乙厦，位于告士打道200号，单位面积由1300方呎至全层约7388方呎，步行至港铁湾仔站或铜锣湾站约7至8分钟。

湾仔新银集团中心12楼全层，以约8127万易手
湾仔新银集团中心12楼全层，以约8127万易手

今年3月，该厦1501室，以每方呎约1万易手，建筑面积约3694方呎，涉资约3694万，原业主于2022年8月以7500万购入，持货接近4年帐面约亏损3806万，物业贬值51%。

近年业主输多赢少 呎价高位回落59%

该厦瞩目买卖为去年2月，纪惠集团沽售新银集团26楼全层，望维港景，面积约7388方呎，以成交价7757万计，呎价约10500元，当时为十多年新低。

纪惠集团早于2003年以1880万低价购入，2007年收回作总部自用，持货22年获利约5877万，物业升值逾3倍。

新银集团中心历史高价为30楼全层，于2017年2月以约1.86亿成交，呎价高达约2.7万，为该厦最高呎价纪录，最新成交呎价较高位回落约59%。

新银集团中心坐落于铜锣湾及湾仔交界，楼高30层，1至4楼为停车场，5至30楼为写字楼。大厦毗邻政府大楼及著名商厦，包括中怡商业大厦、三湘大厦、华懋世纪广场等等，而且正对湾仔运动场，景观开扬，部分楼层更坐拥维港景，因此成为区内乙厦指标。

原业主持货接近4年帐面亏损48%，同期中原城市领先指数仅下跌10.5%。

湾仔新银集团中心12楼全层，以约8127万易手。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
突发
4小时前
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
11小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
16小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
14小时前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-16 10:48 HKT
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
影视圈
19小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
20小时前
星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆有原因获赞颜值高
03:47
星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆获赞颜值高
申诉热话
3小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
2026-06-16 11:00 HKT
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
17小时前