湾仔新银集团全层8127万易手 持货4年劲蚀48% 每呎1.1万

近期商厦受追捧，市场连录买卖，部分高位接货的业主则不惜蚀让离场，湾仔指标乙厦新银集团中心单位，建筑面积约7388方呎，以每呎约1.1万易手，涉资8127万，物业于4年间亏损约48%。

上址为湾仔新银集团中心12楼全层，建筑面积约7388方呎，以约8127万易手，呎价1.1万，原业主于2022年8月以1.55亿购入，持货接近4年帐面亏损7373万，物业贬值48%。

新银集团中心为湾仔区内地标乙厦，位于告士打道200号，单位面积由1300方呎至全层约7388方呎，步行至港铁湾仔站或铜锣湾站约7至8分钟。

湾仔新银集团中心12楼全层，以约8127万易手

今年3月，该厦1501室，以每方呎约1万易手，建筑面积约3694方呎，涉资约3694万，原业主于2022年8月以7500万购入，持货接近4年帐面约亏损3806万，物业贬值51%。

近年业主输多赢少 呎价高位回落59%

该厦瞩目买卖为去年2月，纪惠集团沽售新银集团26楼全层，望维港景，面积约7388方呎，以成交价7757万计，呎价约10500元，当时为十多年新低。

纪惠集团早于2003年以1880万低价购入，2007年收回作总部自用，持货22年获利约5877万，物业升值逾3倍。

新银集团中心历史高价为30楼全层，于2017年2月以约1.86亿成交，呎价高达约2.7万，为该厦最高呎价纪录，最新成交呎价较高位回落约59%。

新银集团中心坐落于铜锣湾及湾仔交界，楼高30层，1至4楼为停车场，5至30楼为写字楼。大厦毗邻政府大楼及著名商厦，包括中怡商业大厦、三湘大厦、华懋世纪广场等等，而且正对湾仔运动场，景观开扬，部分楼层更坐拥维港景，因此成为区内乙厦指标。

原业主持货接近4年帐面亏损48%，同期中原城市领先指数仅下跌10.5%。

湾仔新银集团中心12楼全层，以约8127万易手。