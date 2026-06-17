旺角花墟地舖3800万易手 持货73年升值379倍
更新时间：10:04 2026-06-17 HKT
发布时间：10:04 2026-06-17 HKT
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旺角太子道西花墟一个地舖连入则阁，建筑面积约1300方呎，以3800万易手，呎价2.923万，物业于73年间升值379倍。
呎价2.92万
旺角太子道西166至168号明苑地下168号舖连入则阁，建筑面积约1300呎，以3800万易手，每呎2.92万，租客乐天派花店，月租10.8万，新买家料回报3.4厘。
原业主早于1953年8月以10万买入，持货73年帐面获利3790万，物业升值379倍。
盛汇商舖基金董事李根兴表示，该舖面向太子道西，属于花墟的最旺段，大厦楼龄73年，实用面积约1100呎，门阔约16呎，深约62呎，楼底特高，内里有阁楼，空间十足，相信日后市建局花墟重建后，人流增加，该地段亦会更加畅旺。
山东街地舖1180万易手
旺角山东街36C至36F号华美大厦地下04号舖，建筑面积约600方呎，以1180万易手，呎价1.97万售，租客海运药房，月租约3.8万，新买家料回报3.9厘。
另外，元朗元朗安宁路0111至0113号丽珍楼地下A号舖，建筑面积约500方呎，以1480万易手，平均每呎2.96万，租客豪记蔬果月租5.9万，新买家料回报约4.7厘。
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