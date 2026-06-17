恒地申复核香槟大厦重建 提5大论据「洗脱过往黄赌毒污名」

恒基持有的尖沙咀香槟大厦B座，早年申请重建1幢楼高35层酒店及商业综合体，但上月闯城规会失败，最新发展商再正式向该会申请覆核，争取推翻城规会早前的决定，并提及香槟大厦过往曾长期与色情、毒品及罪案活动扯上关系，重建为酒店可消除长期负面影响。

称重建可洗脱过往污名

今次申请人提出5大论据，当中包括原址香槟大厦长期存在黄、赌、毒等非法活动，重建可洗脱过往的污名，直接促进「社区健康、便利及一般福利」。

其他论据包括启动市区更新催化剂，借鉴旺角及油麻地地区研究「规划主导、地区为本」策略，成为私人市场参与尖沙咀旧区重建范例，解决与油麻地、旺角相似的都市衰落问题。

另外，恒地亦列举了城规会近期批准的放宽发展的案例争取支持，如油麻地分区计划大纲图修订（2024年），取消「商业」地带地积比率上限15倍，将建筑物高度限制提升至主水平基准上的140米。

香槟大厦重建项目地盘面积约1.23万方呎，恒基去年向城规会申请放宽发展密度及高限，以重建1幢楼高35层酒店及商业综合体，楼高140米，提供餐饮场所、会议室及159个酒店客房，可建总楼面逾18.42万方呎。不过，城规会早前否决有关申请，原因包括认为无足够理据放宽地积比。

恒地强调，重建可提升香港旅游承载力，若不批准放宽，房间数将由159间大减至约110至125间，加剧旅游旺季近九成的酒店入住率压力，与政府「无处不旅游」的政策相违。

资料显示，恒基自2011年起已密密收购香槟大厦单位业权，而B座直至2020年才收购逾8成业权，并在同年向土地审裁处申请强拍，直至2024年初以底价17.28亿成功统一业权发展，历时13年，该厦A座亦获恒基持续收购当中。

美丽华酒店在去年曾公布与大股东恒基达成协议，将以31.2亿收购香槟大厦权益，惟该交易其后告吹。

神剧《金宵大厦》原型 曾为知名寻欢地

香槟大厦位处尖沙咀市中心，曾是「凤楼集中地」，获日本媒体越洋介绍；多年前更因电视剧《金宵大厦》，以香槟大厦作为背景，成为旅游「打卡」热门地。

香槟大厦于1957年落成，楼龄69年，分为A及B座。该厦所在位置地皮，早年由何东家族持有，及后霍英东于1954年以113万购入，兴建10层高的商住大厦，是当时全九龙最高建筑物，极具代表性，地舖卖相机及钟表等，楼上住客非富则贵，是闹市中的豪宅。

曾是全九龙最高建筑物

70年代最风光，明星在此出入，著名医生聚集执业，惟80年代起逐渐衰落，更沦为黑帮及毒贩场地。90年代中期，香槟大厦部分单位更被划分为㓥房经营「一楼一凤」，大批内地妓女驻场，色情行业猖獗，吸引日本及外国媒体越洋报道及介绍。随后，警方于2017年3月大规模反黑行动后，大厦内色情事业亦近乎绝迹。

直至2019年，无线电视剧集《金宵大厦》的真实原型为香槟大厦，剧集以独突桥段讲述时空穿越，并带有诡异离奇情节，大获好评，片中并没有于香槟大厦实地拍摄，但重塑大厦内情况，在播影期间经常展现香槟大厦外貌，令该厦成为「打卡」热门地。由于广受欢迎，电视台于2022年4月播出「金宵大厦2」。另外，电影《旺角黑夜》、《黑白森林》、《野兽刑警》及黄耀明《春光乍泄》MV亦在大厦取景。

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