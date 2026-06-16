北都21幅住宅地申宽高限 建2.23万伙

土木工程拓展署最新向城规会「一口气」申请放宽古洞北及粉岭北合共21幅住宅地高度限制，包括粉岭北8幅及古洞北13幅，高限增加4.55%至18.75%，涉及22380伙。

根据2022年获批的规划许可，该21幅用地原本容许的建筑高度介乎(主水平基准以上．下同)80米至144.14米，最新放宽至85米至155米，幅度介乎4.55%至18.75%，而较大纲图原有高限则高出6.25%至37.5%。

土拓署指，为降低建造成本并加快房屋发展，行政长官于2025年施政报告中宣布私人发展项目停车场总楼面面积的优化措施，容许地面不多于两层停车场的总楼面面积获全数豁免，同时取消兴建地库停车场作为豁免条件的强制要求。政府亦继续鼓励业界更广泛采用「组装合成」建筑法，以缩短建造时间、加快整体房屋供应、减少人手需求和提升工地安全。

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