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宗教团体频自置物业 「半亿」增持长沙湾工厦 业界：千金难买相连楼

楼市动向
更新时间：11:18 2026-06-16 HKT
发布时间：11:18 2026-06-16 HKT

近年市场频录宗教团体自置物业，长沙湾安泰工业大厦低层单位，实用面积共1.43万方呎，以「半亿」易手，平均呎价3497元，为宗教团体增持该厦单位自用。

面积合共1.43万方呎

长沙湾永康街27号，琼林街62号安泰工业大厦1楼A及B单位，实用面积8300及6000方呎，合共14300方呎，以5000万易手，平均呎价3497元，买家为法鼓山文教基金会（香港分会）有限公司。

根据该公司网站显示，法鼓山创办人为圣严法师，法鼓山香港道场以「提升人的品质，建设人间净土」理念，积极举办心灵环保的主题活动。

法鼓山文教基金会（香港分会）早于2019年2月购入该厦2楼A单位及B单位，实用面积各约6765方呎约7150方呎，作价3600万及2520万，呎价各为5322元及3524元；最新再以「半亿」增持单位，市场人士指「千金难买相连楼」，增持楼下单位是完美组合。

志莲净苑1520万购伟达中心

另外，志莲净苑近期亦增持沙田石门工厦伟达中心两个单位，作价1520万，伟达中心11楼08室及13楼06室，面积共3851方呎，上月中以1520万转手，呎价3947元。登记买家为CHI LIN NUNNERY（志莲净苑）。志莲净苑今年初已购入该厦两个单位，包括18楼18室面积2677方呎，成交价1000万，呎价3736元，以及20楼8室，面积1751方呎，成交价690万，呎价3941元。换言之，志莲净苑今年暂共斥资3210万购入伟达中心4个单位。

志莲净苑近期增持沙田石门工厦伟达中心两个单位，作价1520万
志莲净苑近期增持沙田石门工厦伟达中心两个单位，作价1520万

亚太区高档酒店交投急增

另外，仲量联行指出，亚太区高档酒店交投于2025年较2017年大增77%至约21亿美元，为疫情后最大规模之一，受惠于财富累积与消费升级。

香港高档酒店资产主要由本地大型财团持有，业权高度集中，限制流动性。自2015年香港洲际酒店易手，及阿布扎比投资局收购新世界酒店合资公司50%权益后，同类投资机会罕见。

香港酒店以翻新或重新定位为主，丽晶酒店2023年重开、香港梦卓恩酒店落成、中环安达仕酒店即将开业，置地文华东方酒店于2026年重开，受惠于内地及长途旅客、商务及盛事带动的需求复苏。

仲量联行香港高级副总裁陈耀祥表示，香港高档酒店因稀缺性而推高资产价值，一旦出现入市机会，往往创造可观回报。仲量联行亚太区主管Xander Nijnens指，高档酒店受惠于财富累积与消费升级，亚太区整体投资升温，2025年高档酒店交易占区内近20%，较2017年8%倍翻。

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