屋苑频录换楼客承接 元朗YOHO MIDTOWN3房套1522万沽 创屋苑分层户逾3年高

楼价稳步上扬，刺激换楼需求增加，屋苑连环录换楼客成交个案。中原区域营业经理王勤学表示，元朗YOHO MIDTOWN 6座高层E室，面积1045方呎，3房套间隔，议价后获换楼客以1522万承接，呎价14565元，成交价创屋苑分层单位逾3年新高。原业主于2010年11月斥资888.6万向发展商买入单位，帐面获利633.4万，期内单位升值71.3%。

外区客642万购蝶翠峰

美联分行助理区域经理张国成表示，同区蝶翠峰12座低层A室，面积约773方呎，议价后以642万成交，呎价约8305元，属市价成交。买家为外区换楼客，原业主则于2016年10月斥资约600万购入上述单位，帐面获利约42万，期内单位升值约7%。

中原分行首席分区营业董事林志达表示，北角赛西湖大厦8座中层C室，面积1090方呎，最终以2360万成交，呎价21651元，属于市价成交。买家为外区换楼客，而原业主于2007年3月以1116.1万买入上述单位，帐面获利1243.9万，期内单位升值1.1倍。