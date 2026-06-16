新地粉岭北完成次轮补价 涉4263万 合共涉资逾5.59亿

地政总署资料显示，新地上月为旗下粉岭北第10区项目完成第二轮补地价，属于政府在新发展区首次收回第三方土地促成原址换地，涉及金额4263万。按地盘面积约7624平方呎、可建楼面面积约27970平方呎及上述补地价金额计算，平均每平方呎补价约1524元。

新地粉岭北第10区发展项目，上月发展商完成第二阶段补地价，涉及金额4263万

合共涉资逾5.59亿

翻查资料，该项目邻近上水天平山村及梧桐河，属于非工业用地地带，新地早于2024年已经完成项目首阶段换地协议，当时补地价金额5.1668亿。由于发展商只拥有整幅地皮约9成业权，按照当局政策，政府在收回指定第三方土地后，再进行第二阶段补地价，在发展商缴付地价后作整体发展。

平均每呎1524元

项目于去年11月获屋宇署批准兴建2幢16层高商住大厦，另设3层平台及1层地库，住宅可建总楼面面积约27.91万平方呎，另有11.09万平方呎非住宅楼面，换言之，整个项目可建总楼面面积约38.99万平方呎。计算两阶段补地价合共涉资5.5931亿，即平均每平方呎补价约1434元。

发展商曾透露，计划于上述项目兴建约600个住宅单位，整个项目预计在2030年起逐步落成，以配合预计于2031年完工的区内基础设施。

除了兴建住宅及商场之外，集团需要根据协议在旁边地块兴建87400方呎的大型公众休憩空间，以及在项目的地面兴建53800方呎的公共运输交汇处；两项设施均旨在服务未来居住在粉岭北公营和私营房屋的人口，经过政府评估，建筑费用约为2.678亿。