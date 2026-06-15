钟表珠宝高档次品牌抢占核心区一线地舖 上月录315宗舖位租赁 金额按月增两成

本港首5个月访港旅客录约2300万人次，按年增长约14%。旅客增加，奢侈品消费回暖，珠宝钟表及奢侈品受惠租金回落，抢占旅游核心区，商舖租赁市场初见喘定。中原（工商舖）分析，商舖租赁成交及空置率稳定，预料6月商舖租赁成交平稳上升。

中原（工商舖）商舖租赁部高级区域营业董事何洁钗表示，5月商舖录约315宗租赁，与4月约322宗及去年同期约309宗相比，仅窄幅上落；金额录约3713万，按月及按年分别大升约21.89%及约28.44%。租用面积录约56.1万方呎，按月增约14.32%，按年大增约40%。

何氏续称，5月瞩目租务成交为尖沙咀广东道16号地下，面积约800方呎，市传月租约55万，呎租约687.5元，新租客为英皇钟表珠宝。

5月瞩目租务成交为尖沙咀广东道16号地下，面积约800方呎，市传月租约55万，呎租约687.5元，新租客为英皇钟表珠宝。

金额约3713万 按月升约22%

翻查记录，旧租客名人站2023年以约65万承租；新租金回落约10万，跌幅约15.3%。英皇钟表珠宝于邻近广东道4至8号自用物业设大面积旗舰店，两店距离仅数分钟步程。

何氏续指，5月核心区空置率按月稳定。中环录最新空置率7.16%，与上月相同，较去年同期增0.48个百分点。

湾仔及铜锣湾5月份空置率分别5.87%及6.17%，按月分别升0.1个百分点及回落0.21个百分点，按年则同告上升1.34及0.19个百分点。

中环空置率7.16%

旺角及尖沙咀空置率8.92%及7.28%，按月微增0.01及0.03个百分点，按年分别升0.61及1.05个百分点。统计处数字显示，最新4月份零售业销货价值中，珠宝首饰、钟表及名贵礼物类别录约44亿，按年升约19.8%，连续12个月上升，反映奢侈品消费持续增长。

品牌趁舖租低水，抢占铜锣湾、尖沙咀等核心区大面积舖位，当中罗素街、广东道等一线街区受捧，预料6月份商舖租赁市场保持稳定上升。