金钟太古广场二期7000呎租出 中资公司「扩张搬迁」月租近63万

近期商厦租赁渐活跃，有大型机构选择扩充，金钟太古广场二座多个单位，面积约7000方呎，以每月62.83万租出，呎租90元，租客为极具实力的中资石油开发商，是次「扩张搬迁」写字楼面积扩大逾2倍。

上址为太古广场二座15楼1室，17至22室，面积约7000方呎，租客为Yanchang Petroleum Group （Hong Kong） Co Ltd（延长石油集团（香港）有限公司），租约为期五年，由本月1日至2031年6月30日，以月租62.83万计算呎租90元。该名租客原租太古广场二座13楼1318室，面积约2000呎，是次升级搬迁，写字楼面积扩大逾2倍。

九龙元州街15号全幢商住楼，连同现有租约出售，意向价3200万。

租约为期五年

延长石油集团（香港）2010年成立，是陕西延长石油在香港的全资子公司，根据该公司网页显示，延长石油源远流长，早于1905年成立，1907年成功钻出第一口井，财政贡献多年保持陕西省第一和全国地方企业前列，延长石油集团（香港）主要从事贸易及投资等工作，「作为延长集团连接全球市场的重要桥梁」。

平均每呎90元 面积增加逾两倍

太古广场为金钟区内指标甲厦，早前太古广场三座12楼6室以每月23.8万租出，面积2559方呎，平均呎租93元，租约为期四年，由今年5月18日至2030年5月17日，租客Volant Trading Asia Ltd为一间先进金融交易公司。根据该公司网站介绍，该间是技术驱动型交易公司，由量化交易员和技术人员组成，专注于自动化选择权、期货和股票交易，公司企业文化充满创业精神，员工队伍卓越，适应能力强大。

上月太古地产公布，今年首季，太古广场办公楼租金调下调14%，太古广场一座及二座呎租85至95元，太古广场三座呎租介乎80至90元，租用率维持96％。

太古坊首季整体租金亦下调14%，直至3月底，香港整体办公楼租用率91％，与去年底相同。