14年不吃不喝？数字背后的置业真相｜张翘楚

每年，国际公共政策顾问机构Demographia都会发布全球住宅负担能力报告，以家庭年收入中位数需多少年才能买入住宅作为衡量指标。香港今年的数字是14.1倍，即一个家庭要14年不吃不喝，方能置业。这个数字连续逾16年高踞全球榜首，不少人以此定论香港是全球最难置业的城市。然而，若单凭这一个指标便下结论，未免失之偏颇。

首先，这个指标本身有其局限。先前已有社评指出Demographia采用的是税前收入，而非市民实际可动用的税后收入。香港薪俸税标准税率仅15%；相比之下，中国内地，以至欧美城市个人入息税动辄三四成。同样月入两万，香港人实际可支配的收入，远比其他国际一线城市为高。

从更宏观的角度看，香港的经济地位并不符合「难以负担」的形象。以人均本地生产总值计，香港排名全球第18位；若以人均国民总收入计，更跻身全球第14位。高消费与高收入本是一枚硬币的两面，物价贵，是因为市民的整体薪酬与购买力本就偏高。

置业关键在规划

再者，不少人误以为置业必然等同购买私人住宅。根据政府的统计数字，香港有44.7%的居民居住在资助房屋，全港资助房屋单位达132.8万伙，与私人永久性住宅的171.9万伙相差无几。居屋等资助房屋入场门槛低廉。香港人置业，从来不止有私楼一途。近年，政府也大幅扩大住屋阶梯，从简约公屋至资助出售房屋目标都是为市民提供生活幸福感。

换个角度出发，香港银行一般住宅按揭提供20至30年还款期，在国际上实属优厚。东南亚国家如泰国、越南等地，住宅按揭年期通常仅约八年，并非因当地楼价较低，而是银行对市场及借款人的信心远逊香港。银行愿意借出长达30年贷款，本身已是对香港楼市稳定性的一种肯定。

市场数据同样印证需求的真实性。香港私人住宅空置率目前仅4.3%，极为偏低。若置业真的遥不可及，需求理应低迷，空置率理应攀升。人才入境计划累积申请已逾20万宗，持续涌现的新来港人士及低失业率，正反映潜在置业需求不断。

对有意置业的年轻人，不妨换个角度思考。假设一对年轻夫妇，各自月入2万，家庭合计月入已达4万。以现时按揭利率及还款年期计算，在资助房屋市场具相当承担能力，在私楼市场亦非毫无立足之地。置业并非遥不可及，关键在于规划。

张翘楚

泓亮咨询及评估董事总经理