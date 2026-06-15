暑假租赁旺季来临 新元中2房1.72万获承租 创同类新高

暑假将至，租赁交投转趋活跃，二手频录租务成交，其中新元朗中心一个2房单位，以每月1.72万获承租，创屋苑2房新高。

中原区域营业经理王勤学表示，住宅租金持续向上，新元朗中心两房单位租金新近创出新高。成交单位为2座中层F室，面积466方呎，获小家庭垂青，见上址装修企理，火速拍板以每月1.72万承租，呎租36.7元，较去年9月的纪录1.7万元升1.2%，创屋苑两房新高纪录。‘

新元朗中心一个2房单位，以每月1.72万获承租，创屋苑2房新高。

兆禧苑每呎26万承租

祥益区域董事黄庆德表示，该分行最新促成屯门兆禧苑C座中层4室租赁个案，面积338方呎，获同屋苑客垂青，租客见搬迁方便，遂便决定优先于同屋苑觅盘，钟情单位内笼企理，议价后以8800元承租，计算呎租26元。

港置高级联席董事翁嘉慧该行促成大角咀海桃湾2座低层B室租赁，面积约791方呎，即获同区客以洽询，心仪单位享维港景观，享高楼底，而且邻近港铁站，故睇楼后即决定承租，经议价后以4.3万承租，呎租约54.4元。

中原首席分区营业经理杨文杰表示，分行新近促成鲗鱼涌Casa 880租赁成交，为中层C室，面积792方呎，新租客为本地客，心仪上址邻近港铁站，交通方便，见间隔合适即决定承租，议价后以3.8万租出，呎租48元。

据了解，上址业主于2007年以732万元购入单位，是次出租可享6.2厘租金回报。参考中原估算价，以单位最新估值约1370万计，租金回报仍达3.3厘。

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