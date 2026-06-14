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首岸4期今首轮发售80伙 入场费约688万

楼市动向
更新时间：08:42 2026-06-14 HKT
发布时间：08:42 2026-06-14 HKT

新盘接连推出销售，由恒基牵头，伙拍希慎及帝国合作发展的红磡首岸4期，将于今日进行首轮销售，涉及80伙价单单位，入场售价约688.05万。

该盘昨日续开放尖沙咀展销厅参观，仍然吸引不少睇楼客趁周末假期前往睇楼，而邻近一带亦有不少代理把握机会积极推销，以及介绍楼盘各项优势等。

折实呎价20225至22567元

首岸4期今日发售的80伙，包括71伙2房单位及9伙3房单位，面积338方呎至585方呎，价单定价756.1万至1,406.2万，价单呎价由22,226至24,799元。计算发展商提供最高9%折扣优惠后，折实售价则由约688.05万至1,279.64万，折实呎价约20,225至22,567元。

当中入场售价单位为5座3楼B室，面积338方呎，折实售价约688.05万，折实呎价约20,357元；而呎价最平则属5座5楼A室，为面积585方呎的3房单位，折实售价1,183.18万，折实呎价20,225元。

3房单位最贵约1279万

至于售价最高单位为5座21楼A室，面积585方呎，3房间隔，折实售价1,279.64万，折实呎价21,874元；呎价最高则为5座28楼B室，面积338方呎，为2房户型单位，折实售价762.76万，折实呎价22,567元。

据销售安排显示，今日销售将分两组进行拣楼，先进行A组大手组别拣楼程序，每组买家最少认购2伙，上限为4伙；随后进行的B组，每组买家可认购1至2伙。

位于庇利街1号的首岸分4期发展，合共提供1,296伙，是次推售的第4期设有264伙，面积由338至585方呎，涵盖2房及3房户型，其中2房单位占项目逾90%。

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