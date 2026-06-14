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山顶甘道21号洋房每月41.8万租出 6房间隔连花园

楼市动向
更新时间：09:23 2026-06-14 HKT
发布时间：09:23 2026-06-14 HKT

踏入传统租赁旺季，除中小型单位录抢租外，连豪宅盘亦录大额租赁；消息指，山顶甘道21号一幢洋房，面积4,012方呎，属6房套间隔，另连约6,100方呎花园，最新以每月41.8万租出，呎租约104元。

甘道21号合共提供2幢独立洋房，面积均为4,012方呎，并由南丰陈氏家族成员持有，早于1996年入伙一直用作收租。

ST.GEORGE'S MANSIONS呎租107元

何文田豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS 2座低层A室，面积1,755方呎，属3房户，新近以每月18.8万租出，呎租达107元。

中半山豪宅裕景花园B座高层3室，面积2,181方呎，最新以约14.9万租出，呎租约68元。另外，同区宝园中层B室，面积1,940方呎的3房单位，以每月10.9万连车位租出，呎租约56元。

太古城3房获内地专才承租

中小型单位方面，中原分行副区域营业董事陈凯超表示，鲗鱼涌太古城燕宫阁中层B室，面积785方呎，采3房套间隔，获内地专才睇楼后，即以每月4.1万承租，呎租约52元。

港置分行助理分区董事熊建明表示，马湾珀丽湾1期9座低层F室，面积约531方呎，属2房户间隔，望翠绿园景，业主最初叫价1.7万放租，随即获新租客洽询，参观后减价500元，以每月1.65万承租，呎租约31元。

外区客为子女上学租爱琴海岸

利嘉阁分行高级经理黄锦鹏指，屯门爱琴海岸2座中层D室，面积约617方呎，属3房间隔，业主叫价1.95万放租，议价后以1.85万合理价租出，呎租约30元。黄氏透露，新租客为外区客，为同时兼顾子女上学与日常工作，决定迁入屯门区居住。

祥益区域董事黄庆德说，屯门南浪海湾3座高层G室，面积594方呎，客厅及房间均享开扬海景，吸引退休人士睇楼后即时月租1.63万承租，呎租27元。
 

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