财团文锦渡申建创科产业园 新方案私宅楼面减30%

香港国际创科产业园公司、巨华发展公司及湾区数字孪生方案公司就邻近文锦渡口岸一幅农地等，2024年改划方案去年遭城规会拒绝后，最新该公司再递交新方案，住宅楼面减少30%发展，当中私营住宅单位伙数由2,320伙减少702伙至1618伙，而人才公寓宿舍维持1,392个单位，而总楼面建至149万方呎。

项目地盘面积维持135.47万方呎，包括37.67万方呎政府土地，最新住宅部分以地积比率约由1.66倍降至1.35倍发展，以兴建5幢楼高16至31层、不包括1至2层地库的分层住宅，以提供1,618伙私人住宅，及2幢楼高31至32层、不包括1至2层地库、作人才公寓的宿舍，维持1,392个单位；涉及可建总楼面约149.03万方呎。

另外，创科部分以兴建顶级创新科技产业园，以发展成科研中心、数据中心、商业中心等，以地积比3.57倍发展，总楼面维持393.07万方呎，逾7成楼面用于作科研中心涉3幢16层高大厦，总楼面达289.3万方呎，及3幢12层高数据中心，1幢6层高商业中心，以及2层高的幼稚园，整个项目料于2029至2032年落成。

换言之，整个项目可建总楼面约542.1万方呎，对比旧方案的576.5万方呎，减少34.4万方呎或6%。

申请人指，支持善用北部都会区边境地点作创科发展，配合国家政策；透过私营方式带动北部都会区发展；致力推进香港创科发展，以及把握粤港澳大湾区发展带来合作机遇，提升香港国际竞争力，在位于北部都会区东部知识及科技走廊、口岸商贸及产业区毗邻莲塘/香园围口岸的核心地段及未来新界北新市镇的文锦渡，及时建设一个世界级的创新科技中心。

