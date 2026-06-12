葵涌永得利全层4486万易手 投资者朱国基承接 料回报逾7厘

近期不但甲厦受追捧，连甲级工厦亦不乏追捧客，葵涌永得利广场全层以4486.4万易手，新买家为有「五金大王」之称的投资者朱国基，预期回报逾5厘。原业主持货逾13年，物业贬值近50%。

平均呎价仅2000元

虽然很多「乜王」之称的投资者，均敌不过大逆市的冲击，近年被逼大手沽货套现，惟「五金大王」朱国基却大手购入工厦全层，葵涌货柜码头路82至100号永得利广场第2座18楼全层，建筑面积22432方呎，以4486.4万易手，新买家Chu Kwok Kee Ltd，为朱国基旗下公司，平均呎价2000元。

业界以「超级平」形容成交呎价，不过，该全层只有约6000余呎租出，呎租约13元，其余尚待找客，意向呎租15元。若以每呎13元计算，回报高逾7厘。永得利广场为一幢玻璃幕墙工厦，既似写字楼，车场及上落后设施效率一流，被称甲厦工厦，亦是区内地标，呎价2000元「大件夹抵食」，较高峰期呎价普遍4500元至5000元，回落逾55%。原业主于2012年7月以8927.9万购入，持货逾13年帐面亏损4441.5万，物业贬值接近50%。

葵涌永得利广场第2座18楼全层，由投资者朱国基以4486.4万承接。

「量力而为适时买卖」

现年83岁的他，从事五金制造起家，年轻时在深水埗蜗居内设厂，今日坐拥无数贵重物业收租，包括观塘巧明街107号国基集团中心，总楼面约75954方呎，1995年以7800万购入，于2008年活化商厦。

83岁的朱国基，近日购入葵涌地标工厦收租。

他曾分享投资秘笈，身为厂家，他买工厦「长情」自用，日子有功升值可观。反之，他在98年3月「跨界」购入金钟甲厦力宝中心17楼全层，最终因生意问题，在99年月以6106万蚀卖。

他强调量力而为，适时买卖，2003年，观塘国基集团中心4000万冇人要！「并非买得起就发达，守得住最重要；蚀卖可能救了自己也说不定。」他曾说，2009年起旺市之长，前所未见！惟他向来要求五年内完成供楼。「这年期利己利人，当市道转差，你认为是时机，可加按增持；对于银行来说，5年供款既赚钱又安全！」