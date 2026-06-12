周胜记8800万沽铜锣湾谢斐道地舖 持货22年物业升值近5成

近期舖位交投趋活跃，投资者吼准高回报舖位，老牌家族周胜记持有的铜锣湾谢斐道一个地舖，以约8800万易手。

减价至8800万易手

上址为铜锣湾谢斐道501至515号美汉大厦地下2、2A及3号舖，建筑面积约10000方呎，上月推出放售，意向价1.5亿，市场消息透露，物业获准买家积极洽购，虽然出价未达业主意向，由于业主一心沽货，最终多番减价以8800万易手，平均每呎8800元。该物业由惠康超市全数承租，自1990年至今逾36年，属长情租客，该舖位巨型，并坐拥约30呎门面，具备曝光度及品牌展示价值。

铜锣湾谢斐道501至515号美汉大厦地舖，现址惠康，以8800万易手。

持货22年升值49%

由该物业步行两分钟，即可到达铜锣湾港铁站，区内地标崇光百货及One Causeway Bay，原业主周胜记置业，于2004年7月以5900万购入上址，持货22年帐面获利2900万，物业升值49%。

周胜记由周胜妹创办，早年从事建筑，并涉足物业投资市场，购入不少舖位及商厦，分布核心二线街道及民生地段，不但物业多，家族庞大，周胜妹拥有10名子女，他于2005年去世，由儿子周炳权成为生意话事人，他在大坑扫入大量舖位及旧楼，共持有37项物业，是区内知名大业主，故有「大坑舖王」之称。

周胜记于2021年沽大角咀塘尾道25号的周胜记商业大厦，作价1.53亿，呎价7359元，周胜妹早年购入旧楼，之后在1993年重建成周胜记商业大厦，楼高15层，一直作为收租之用。新买家为堡谊有限公司，董事为锦绣花园发展商、俊业集团执行董事吴天伟。