内地生提早涌港掀抢租潮 推高私楼租金 热门屋苑升5%至10%
发布时间：10:36 2026-06-12 HKT
政府近年积极打造「留学香港」品牌，成功吸引大批内地学生赴港深造，近月已率先涌现「偷步」租金个案，随即带旺多区私楼租务市场，该批「租市大军」多以一次过预缴全年租金，令多区大学区热门屋苑成交个案节节攀升，业界人士指，市场提早出现内地生抢租个案，连带租金按月升介乎5%至10%。
大埔区邻近香港中文大学，已涌现内地生租楼热潮。美联首席联席区域经理杨浩然称，该区目前录至少30宗内地生租楼个案，较按月升7至8成，主要承租细单位为主，形容区内已开始迎学生承租旺期，而且租金亦已升10%。他指，最新一宗个案为大埔中心23座高层B室，面积约315方呎的2房单位，最新获内地生「零议价」以1.6万承租，呎租约51元，并创屋苑近年新高。
沙田中心1.95万承租
中原分行分区营业经理张曼筠指，分行最新录沙田中心唐宁大厦D座中层B室，面积347方呎的2房间隔，议价后以1.95万获承租，并先付一年租金形式租入，涉及全年租金约23.4万，呎租56元。据了解，新租客为2名内地女学生，新学年将于本港升学，见屋苑位置方便上学。
中原高级分行经理李子清表示，最新个案长沙湾悦雅一伙连平台特色户，单位面积215方呎，采1房间隔，拥偌大平台，最新以每月1.55万租出，并一炮过预缴一年租金，涉资约18.6万，呎租72元。新租客为内地学生，将于新学年来港升学，担心临近开学会盘源不足故提早租金。
悦雅呎租72元
邻近科技大学的将军澳区，近月频现内地生租客身影，美联高级分区营业经理刘世华称，日出康城部分新入伙新盘备受欢迎，其中凯栢峰III 3A座高层E室，面积283方呎，1房间隔，放租一个星期后获内地生以1.28万获承租，并预付一年租金，涉资15.36万，呎租约45元。
政府近年持续放宽大学招收非本地生限额，去年申请量录得双位数增长，加上在学生宿舍供应长期不足，在僧多粥少情况下，大批学生被逼转向私人住宅市场租楼，更推高私楼租金，料再创历史新高。
4年维持升轨 业界料全年租金创新高
业界料，租务市场在本地刚需、学生及专才等抢租下，暑期旺季部分地区料升3%至4%，全年整体则料升约1成水平。
中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰说，随着6月传统暑假旺季正式揭幕，在内地学生与外来专才双重夹击下，以及本地家庭客刚性需求重叠下，多股抢盘力量将加速推高租金，全年租金升幅料约1成，有望连续4年维持上升轨道。
美联高级董事布少明表示，今年内地学生租务旺季已经来临，预计于本月底至7月迎高峰期。由于内地及海外学生比例增加，而大学宿舍床位比例未能跟上，导致私人住宅市场仍是重要支持点。
布少明指，随着专才、内地生及本地家庭客刚需维持强烈的情况下，相信今年租务市场表现将优于去年。而学校区地段如红磡、何文田、沙田、西区等地段，于暑假期间表现料更为突出，租金于6至8月期间可望升4%至5%。
近期部分内地学生租楼个案：
|屋苑
|面积约（方呎）
|租金（元）
|呎租约（元）
|沙田中心 唐宁大厦D座中层B室
|347
|19500
|56
|西营盘翰林峰3座中低层C室
|195
|10000
|52
|大埔中心23座高层B室
|315
|16000
|51
|长沙湾悦雅低层平台特色户
|215
|15500
|72
|大埔白石角海日湾II 7座中层B室
|243
|13000
|53
|马鞍山荟朗1座高层A03室
|238
|12700
|53
|将军澳日出康城凯柏峰II 3A座高层E室
|283
|12800
|45
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