内地生提早涌港掀抢租潮 推高私楼租金 热门屋苑升5%至10%

政府近年积极打造「留学香港」品牌，成功吸引大批内地学生赴港深造，近月已率先涌现「偷步」租金个案，随即带旺多区私楼租务市场，该批「租市大军」多以一次过预缴全年租金，令多区大学区热门屋苑成交个案节节攀升，业界人士指，市场提早出现内地生抢租个案，连带租金按月升介乎5%至10%。

大埔区邻近香港中文大学，已涌现内地生租楼热潮。美联首席联席区域经理杨浩然称，该区目前录至少30宗内地生租楼个案，较按月升7至8成，主要承租细单位为主，形容区内已开始迎学生承租旺期，而且租金亦已升10%。他指，最新一宗个案为大埔中心23座高层B室，面积约315方呎的2房单位，最新获内地生「零议价」以1.6万承租，呎租约51元，并创屋苑近年新高。

近月已率先涌现内地生抢租个案，随即带旺多区私楼租务市场。

沙田中心1.95万承租

中原分行分区营业经理张曼筠指，分行最新录沙田中心唐宁大厦D座中层B室，面积347方呎的2房间隔，议价后以1.95万获承租，并先付一年租金形式租入，涉及全年租金约23.4万，呎租56元。据了解，新租客为2名内地女学生，新学年将于本港升学，见屋苑位置方便上学。

中原高级分行经理李子清表示，最新个案长沙湾悦雅一伙连平台特色户，单位面积215方呎，采1房间隔，拥偌大平台，最新以每月1.55万租出，并一炮过预缴一年租金，涉资约18.6万，呎租72元。新租客为内地学生，将于新学年来港升学，担心临近开学会盘源不足故提早租金。

悦雅呎租72元

邻近科技大学的将军澳区，近月频现内地生租客身影，美联高级分区营业经理刘世华称，日出康城部分新入伙新盘备受欢迎，其中凯栢峰III 3A座高层E室，面积283方呎，1房间隔，放租一个星期后获内地生以1.28万获承租，并预付一年租金，涉资15.36万，呎租约45元。

政府近年持续放宽大学招收非本地生限额，去年申请量录得双位数增长，加上在学生宿舍供应长期不足，在僧多粥少情况下，大批学生被逼转向私人住宅市场租楼，更推高私楼租金，料再创历史新高。

4年维持升轨 业界料全年租金创新高

业界料，租务市场在本地刚需、学生及专才等抢租下，暑期旺季部分地区料升3%至4%，全年整体则料升约1成水平。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰说，随着6月传统暑假旺季正式揭幕，在内地学生与外来专才双重夹击下，以及本地家庭客刚性需求重叠下，多股抢盘力量将加速推高租金，全年租金升幅料约1成，有望连续4年维持上升轨道。

美联高级董事布少明表示，今年内地学生租务旺季已经来临，预计于本月底至7月迎高峰期。由于内地及海外学生比例增加，而大学宿舍床位比例未能跟上，导致私人住宅市场仍是重要支持点。

布少明指，随着专才、内地生及本地家庭客刚需维持强烈的情况下，相信今年租务市场表现将优于去年。而学校区地段如红磡、何文田、沙田、西区等地段，于暑假期间表现料更为突出，租金于6至8月期间可望升4%至5%。

近期部分内地学生租楼个案：

屋苑 面积约（方呎） 租金（元） 呎租约（元） 沙田中心 唐宁大厦D座中层B室 347 19500 56 西营盘翰林峰3座中低层C室 195 10000 52 大埔中心23座高层B室 315 16000 51 长沙湾悦雅低层平台特色户 215 15500 72 大埔白石角海日湾II 7座中层B室 243 13000 53 马鞍山荟朗1座高层A03室 238 12700 53 将军澳日出康城凯柏峰II 3A座高层E室 283 12800 45

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