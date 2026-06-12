Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地生提早涌港掀抢租潮 推高私楼租金 热门屋苑升5%至10%

楼市动向
更新时间：10:36 2026-06-12 HKT
发布时间：10:36 2026-06-12 HKT

政府近年积极打造「留学香港」品牌，成功吸引大批内地学生赴港深造，近月已率先涌现「偷步」租金个案，随即带旺多区私楼租务市场，该批「租市大军」多以一次过预缴全年租金，令多区大学区热门屋苑成交个案节节攀升，业界人士指，市场提早出现内地生抢租个案，连带租金按月升介乎5%至10%。

大埔区邻近香港中文大学，已涌现内地生租楼热潮。美联首席联席区域经理杨浩然称，该区目前录至少30宗内地生租楼个案，较按月升7至8成，主要承租细单位为主，形容区内已开始迎学生承租旺期，而且租金亦已升10%。他指，最新一宗个案为大埔中心23座高层B室，面积约315方呎的2房单位，最新获内地生「零议价」以1.6万承租，呎租约51元，并创屋苑近年新高。

近月已率先涌现内地生抢租个案，随即带旺多区私楼租务市场。
近月已率先涌现内地生抢租个案，随即带旺多区私楼租务市场。

沙田中心1.95万承租

中原分行分区营业经理张曼筠指，分行最新录沙田中心唐宁大厦D座中层B室，面积347方呎的2房间隔，议价后以1.95万获承租，并先付一年租金形式租入，涉及全年租金约23.4万，呎租56元。据了解，新租客为2名内地女学生，新学年将于本港升学，见屋苑位置方便上学。

中原高级分行经理李子清表示，最新个案长沙湾悦雅一伙连平台特色户，单位面积215方呎，采1房间隔，拥偌大平台，最新以每月1.55万租出，并一炮过预缴一年租金，涉资约18.6万，呎租72元。新租客为内地学生，将于新学年来港升学，担心临近开学会盘源不足故提早租金。

悦雅呎租72元

邻近科技大学的将军澳区，近月频现内地生租客身影，美联高级分区营业经理刘世华称，日出康城部分新入伙新盘备受欢迎，其中凯栢峰III 3A座高层E室，面积283方呎，1房间隔，放租一个星期后获内地生以1.28万获承租，并预付一年租金，涉资15.36万，呎租约45元。

政府近年持续放宽大学招收非本地生限额，去年申请量录得双位数增长，加上在学生宿舍供应长期不足，在僧多粥少情况下，大批学生被逼转向私人住宅市场租楼，更推高私楼租金，料再创历史新高。

4年维持升轨 业界料全年租金创新高

业界料，租务市场在本地刚需、学生及专才等抢租下，暑期旺季部分地区料升3%至4%，全年整体则料升约1成水平。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰说，随着6月传统暑假旺季正式揭幕，在内地学生与外来专才双重夹击下，以及本地家庭客刚性需求重叠下，多股抢盘力量将加速推高租金，全年租金升幅料约1成，有望连续4年维持上升轨道。

美联高级董事布少明表示，今年内地学生租务旺季已经来临，预计于本月底至7月迎高峰期。由于内地及海外学生比例增加，而大学宿舍床位比例未能跟上，导致私人住宅市场仍是重要支持点。

布少明指，随着专才、内地生及本地家庭客刚需维持强烈的情况下，相信今年租务市场表现将优于去年。而学校区地段如红磡、何文田、沙田、西区等地段，于暑假期间表现料更为突出，租金于6至8月期间可望升4%至5%。

近期部分内地学生租楼个案：

屋苑 面积约（方呎） 租金（元） 呎租约（元）
沙田中心 唐宁大厦D座中层B室 347 19500 56
西营盘翰林峰3座中低层C室  195 10000 52
大埔中心23座高层B室   315 16000 51
长沙湾悦雅低层平台特色户  215 15500  72
大埔白石角海日湾II 7座中层B室 243 13000 53
马鞍山荟朗1座高层A03室  238 12700 53
将军澳日出康城凯柏峰II 3A座高层E室 283 12800 45

相关文章：内地生提早涌港掀抢租潮

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
16小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
14小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
15小时前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
17小时前
世界杯2026｜墨西哥揭幕战2：0挫南非 两军共3人领红牌
世界杯2026｜墨西哥揭幕战2：0挫南非 两军共3人领红牌
足球世界
6小时前
六合彩｜头奖800万今搅珠 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即入嚟对号码！
社会
14小时前
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
15小时前
高息活期存款成资金避风港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金纪念票及现金回赠
高息活期存款成资金避风港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金纪念票及现金回赠
投资理财
19小时前
大棋盘｜母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
大棋盘｜母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
政情
2小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查/$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
19小时前