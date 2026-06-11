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内地买家上月购港楼涉逾200亿 创逾2年新高

楼市动向
更新时间：17:44 2026-06-11 HKT
发布时间：17:44 2026-06-11 HKT

美联分析师岑颂谦指出，据美联研究中心综合土地注册处资料，按已知买家姓名作分析，上月内地买家（以买家姓名的英文拼音鉴别）于本港一二手住宅市场的注册量共录1,863宗，按月减少约2.9%，惟仍创逾2年（25个月）的次高；期内涉及金额约203.9亿元，按月则升约6.8%，自2024年4月后首次突破200亿元，创逾2年（25个月）新高。

若以今年首5个月合计，内地买家注册量及金额分别录7,666宗及约822.1亿元，分别较去年同期上升约63.7%及约96%，可见内地买家积极投入本港楼市。
 
岑颂谦补充，上述以买家姓名英文拼音鉴别的内地买家，相信不少已成为「新香港人」，加上近年特区政府积极抢人才，不少内地专才在港工作，在租金接连破顶、配合全面撤辣等因素下，提升他们置业入市意欲，推动今年内地买家注册量额齐升。

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