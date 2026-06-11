石澳道14号洋房逾5.62亿登记成交 呎价逾9.1万元

超级豪宅有价有市，大潭石澳道14号独立屋The Round House，在上月中旬以逾5.62亿元登记成交，以面积6,163方呎计，呎价逾9.1万元。

据悉，该幢洋房建于1930年代，邻近石澳高尔夫球场，面积约6,163方呎，原由已故会德丰前主席John Marden家族持有，而新买家则以个人名义购入，为TEO, JENNIFER TZELEE。

据了解，新买家为新加坡公民张子丽，曾任高瓴资本（Hillhouse Investment）高层。

该区一带名人业主林立，包括盈科拓展集团主席李泽楷持有的大浪湾道12号，早于1994年以约1.2亿元买入，打造为红木屋大宅。腾讯控股主席马化腾则于2009年斥资约4.8亿元购入大浪湾道13号大宅。