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财团掀改装学生宿舍浪潮 发展局：涉39宗申请 提供9000个宿位

楼市动向
更新时间：10:42 2026-06-11 HKT
发布时间：10:42 2026-06-11 HKT

本港学生宿舍供不应求，发展局联同教育局在去年推出「城中学舍」计划，容许商厦申请改装学生宿舍，随即掀起改装浪潮；发展局指，该计划共接获39宗申请，涉9000个宿位。

35宗符合资格

发展局回复本报查询时指，截至今年5月底，教育局共收到39宗城中学舍计划的申请，共涉及约9000个宿位，大多位于市区（包括红磡、观塘、深水埗，湾仔以及上环等）。

当中已有35宗申请（约7400个宿位）获教育局确认符合计划资格。该35宗个案负责方正陆续按计划下经放宽的发展管制程序寻求审批。

城规至少6宗申请

据本报统计，城规会暂时接获6宗申请或已获批改装个案，主要以商厦项目为主，涉及至少2000个宿位。

当中有2个项目已获城规会批准，涉约326个宿位，包括首宗根据该计划向城规会提出申请改装的项目，为协成行旺角中心商厦项目，改装1楼至22楼，提供合共198个房间，暂涉及276个宿位，该项目料于2027年4月完成相关改装工程。

城规会至少接获6宗改划学生宿舍个案，涉逾2000个宿位。
城规会至少接获6宗改划学生宿舍个案，涉逾2000个宿位。

现时申请个案中规模最大、为港大旗下薄扶林教职员宿舍明德村项目，上月城规会申请改装成提供约900个宿位的学生宿舍，现址为3幢楼高13层的职员宿舍，涉及总楼面约19.59万方呎；另外，预计整个改装工程料于2028年完成。

现时申请个案中规模最大、为港大旗下薄扶林教职员宿舍明德村项目。
现时申请个案中规模最大、为港大旗下薄扶林教职员宿舍明德村项目。

其次为「灯芯绒大王」江达可持有的观塘活化商厦项目LT Tower，在3月申请改建现有建筑物部分地面层及2楼至15楼，提供274个宿舍，共提供517个床位。

相关文章：观塘LT Tower获准改装学生宿舍 涉517个床位

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