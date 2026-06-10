荃湾2地建1221伙 规划署拒接纳反对申述

城规会早前就《荃湾分区计划大纲图》提出多项修订，包括远东油柑头绿化地建613伙，以及财团芙蓉山绿化地建608伙，即合共1221伙；规划署随即展开相关法定规划程序，城规会在申述期间收到6份申述反对申述，而规划署拒绝接纳，城规会将于周五（12日）举行会议讨论。

据文件显示，城规会在为期2个月法定展示期内，收到6份有效申述。该会把所有申述合为一组，一并以集体形式考虑。规划署拒绝接纳反对申述，并认为不应顺应该等申述而修订分区计划大纲草图，而该会将于周五（12日）举行会议讨论。

周五举行会议讨论

规划署指，上述项目旨在落实小组委员会就2宗已获局部同意的第12A条申请所作决定，该2宗申请作拟议私人住宅发展及其他用途，并须受到适当发展限制。

该署指，拟议发展与周边地区并非不相协调，而相关的技术评估已证明，该些用地适合作住宅发展，预计项目不会对周边地区造成无法克服影响。相关政府决策局/部门对在各用地进行的拟议发展不表反对或没有负面意见。大纲图上各用地用途地带和相关发展限制实属恰当。

上述项目包括远东发展持有的荃湾油柑头绿化地，早于2023年向城规会申请改划住宅发展，兴建613伙，涉及可建总楼面30.89万方呎，城规会在去年9月已局部同意有关发展。

财团持有的荃湾芙蓉山邻近竹林禅院一幅绿化地带及乡村式发展用地，地盘面积约12.49万方呎，以地积比约3倍发展，以兴建2幢楼高19至21层，另有1层地库的分层住宅大厦，提供约608伙，住宅部分可建总楼面约31.56万方呎；另有1幢楼高7层、另有1层的非住宅楼宇，提供328个安老院舍床位，涉5.81万方呎；换言之，整个项目可建总楼面约37.37万方呎。